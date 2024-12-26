Вызывает воспаление: врачи составили ТОП-6 вредных эффектов алкоголя на здоровье
Медики в Уфе, представляющие Республиканский госпиталь ветеранов войн, констатировали, что употребление алкоголя негативно влияет на все системы и органы человеческого тела, а частая выпивка является фактором уменьшения продолжительности жизни.
Врачи составили ТОП-6 вредных эффектов алкоголя на здоровье людей. Одним из таких эффектов является его способность ухудшать настроение и способствовать развитию депрессии. Такое влияние спиртного объяснятся истощением нервной системы, вызванным отравлением алкогольными токсинами.
Еще один вредный эффект алкоголя заключается в его негативном воздействии на внешность.
«Потребление спиртного связано с обезвоживанием, из-за которого кожа теряет эластичность и становится сухой покрывается морщинами, подвергается отечности и покраснению. Одутловатое лицо с красным носом, щеками и заплывшими глазами – классический портрет любителя спиртного», - рассказали специалисты.
Также они обратили внимание, что алкоголь ухудшает состояние пищеварительной системы. Спиртное угнетает активность пищеварительных ферментов и функцию поджелудочной железы, нарушает работу желудка и печени, разрушает полезную микрофлору кишечника. Кроме того, спиртное провоцирует развитие воспалений в организме. Особенно сильно от воспалительных процессов страдают поджелудочная железа в печень, для которых резко возрастают риски опасных патологий.
Другим вредным эффектом алкоголя врачи в Уфе назвали его разрушительное воздействие на сердце и сосуды. При частом употреблении спиртное приводит к повышению артериального давления, способствуя развитию гипертонии и сердечной недостаточности.
Вдобавок выпивка бьет по репродуктивной функции. Эксперты обратили внимание, что мужчины, регулярно выпивающие в праздничные дни, гораздо чаще страдают от эректильной дисфункции и проблем с либидо, а женщины, злоупотребляющие спиртным, подвергаются риску бесплодия.
Медики предупредили, что даже небольшие дозы алкоголя способны негативно действовать на головной мозг, подавляя центры, ответственные за контроль поведения. В результате человек перестает адекватно оценивать свои действия.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий