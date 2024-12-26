JЕРС: экстракт растения семейства бобовых облегчает симптомы псориаза

Ученые из Южно-Китайского ботанического сада (SCBG) при Китайской академии наук установили, что экстракт листьев растения Cajanus cajan (голубиного гороха) может ослаблять симптомы псориаза.Псориаз — хроническое рецидивирующее заболевание кожи, которое затрагивает около 125 миллионов человек по всему миру. Он характеризуется появлением красных, утолщенных участков кожи с чешуйками. Заболевание может быть спровоцировано стрессом, инфекциями или нарушениями в иммунной системе.Новое исследование показало, что экстракт листьев голубиного гороха (C. cajan) — растения, традиционно используемого в Египте, Африке и Азии для лечения воспалений и кожных заболеваний, может эффективно облегчить симптомы псориаза.В лаборатории ученые извлекли из экстракта растения активные компоненты, такие как каджанинстилбен, лонгистилин A и C, и протестировали их эффективность на мышах с псориазом. Компоненты голубиного гороха существенно облегчили симптомы заболевания, включая воспаление и раздражение кожи.Анализ с использованием транскриптомики и протеомики показал, что экстракт снижает уровень воспалительных молекул — цитокинов и хемокинов, а также активирует рецептор арилгидрокарбона (AhR), что способствует снижению воспаления.По словам ученых, дальнейшее изучение этого растения может стать значительным шагом в разработке натуральных терапевтических средств для наружной терапии псориаза.

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