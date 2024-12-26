Стало известно, как рукоделие и молитва влияют на здоровье мозга
В эксперименте приняли участие 397 человек старшего возраста. Специалисты изучили, как различные модели поведения во время отдыха влияют на память и мыслительные способности. Выяснилось, что виды деятельности, требующие умственной вовлеченности или социальной активности, помогают улучшить когнитивные способности. Среди таких занятий — чтение, прослушивание музыки, молитва, рукоделие и общение. В то же время пассивные формы досуга, особенно связанные с долгим временем у экранов, оказались связаны с ухудшением работы мозга.
Авторы исследования отмечают, что даже короткие периоды активности, такие как пятиминутные упражнения, могут приносить пользу. Сочетание физической нагрузки и интеллектуальных увлечений способно помочь в укреплении здоровья мозга и формировании полезных привычек.
Эксперты советуют использовать праздничное время для разнообразного досуга, который приносит радость и одновременно стимулирует умственную деятельность.
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