Благодаря такому перекусу после вечеринки вы проснетесь без тяжести в животе и мигрени
Одна из самых главных опасностей новогодних каникул — это алкоголь, а также жирная пища. После главной ночи в году идет целая неделя отдыха, встречи с друзьями и родными, подарки, веселье. В такой обстановке расслабляешься, ведь хочется вкусно есть, отдыхать и ни о чем не думать.
Утром после вечеринки последствия дают о себе знать. Появляются головная боль, тошнота, слабость. В животе может постоянно урчать, вы страдаете от вздутия и других неприятных ощущений. Чтобы этого избежать, доктор Дональд Грант, врач общей практики, советует есть… бананы!
«После употребления алкоголя организм теряет много воды, так как он обезвожен. Кроме того, снижается уровень калия. С этими проблемами как раз помогут справиться бананы», — говорит эксперт.
Что нужно сделать? Все очень просто: когда придете домой после вечеринки, перекусите бананом, а не куском торта или жирной котлетой.
Если же вас одолел голод, то один банан тут не поможет. В таком случае врач советует съесть его вместе с овсяной кашей. Да, такое сочетание обычно готовят на завтрак, ведь в овсянке и бананах содержатся клетчатка и углеводы, которые насыщают и дают сил. Однако это как раз то, что нужно вашему организму после застолья.
«Овсяная каша с бананом не перегрузит ЖКТ, при этом успокоит желудок. Сложные углеводы помогают бороться с усталостью и контролируют уровень сахара в крови», — пояснил Дональд Грант.
Что в итоге? Чувство голода пройдет, вы спокойно заснете. Утром похмелье не будет таким сильным, а тяжесть в животе не доставит сильного дискомфорта.
Вот еще несколько важных правил.
Не забывайте пить воду, после употребления спиртного она вам нужна в удвоенном объеме.
Ешьте легкую пищу, которая богата белком и клетчаткой. От жирного, соленого и сладкого стоит отказаться.
Больше отдыхайте, спите, не занимайтесь физическим трудом и спортом. Организму нужно восстановиться.
Постарайтесь прогуляться. Свежий воздух бодрит, помогает справиться с головной болью и в целом почувствовать себя лучше.
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