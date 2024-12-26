Благодаря такому перекусу после вечеринки вы проснетесь без тяжести в животе и мигрени

В новогодние праздники веселые застолья могут длиться несколько дней. Калорийная и жирная еда, алкоголь, недосып — все это сказывается на самочувствии. Однако есть одна хитрость, которая поможет справиться с неприятными последствиями.Одна из самых главных опасностей новогодних каникул — это алкоголь, а также жирная пища. После главной ночи в году идет целая неделя отдыха, встречи с друзьями и родными, подарки, веселье. В такой обстановке расслабляешься, ведь хочется вкусно есть, отдыхать и ни о чем не думать.Утром после вечеринки последствия дают о себе знать. Появляются головная боль, тошнота, слабость. В животе может постоянно урчать, вы страдаете от вздутия и других неприятных ощущений. Чтобы этого избежать, доктор Дональд Грант, врач общей практики, советует есть… бананы!«После употребления алкоголя организм теряет много воды, так как он обезвожен. Кроме того, снижается уровень калия. С этими проблемами как раз помогут справиться бананы», — говорит эксперт.Что нужно сделать? Все очень просто: когда придете домой после вечеринки, перекусите бананом, а не куском торта или жирной котлетой.Если же вас одолел голод, то один банан тут не поможет. В таком случае врач советует съесть его вместе с овсяной кашей. Да, такое сочетание обычно готовят на завтрак, ведь в овсянке и бананах содержатся клетчатка и углеводы, которые насыщают и дают сил. Однако это как раз то, что нужно вашему организму после застолья.«Овсяная каша с бананом не перегрузит ЖКТ, при этом успокоит желудок. Сложные углеводы помогают бороться с усталостью и контролируют уровень сахара в крови», — пояснил Дональд Грант.Что в итоге? Чувство голода пройдет, вы спокойно заснете. Утром похмелье не будет таким сильным, а тяжесть в животе не доставит сильного дискомфорта.Вот еще несколько важных правил.Не забывайте пить воду, после употребления спиртного она вам нужна в удвоенном объеме.Ешьте легкую пищу, которая богата белком и клетчаткой. От жирного, соленого и сладкого стоит отказаться.Больше отдыхайте, спите, не занимайтесь физическим трудом и спортом. Организму нужно восстановиться.Постарайтесь прогуляться. Свежий воздух бодрит, помогает справиться с головной болью и в целом почувствовать себя лучше.

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