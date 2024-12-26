Терапевт Лопатин предупредил, какие 7 болезней чаще всего обостряются после праздников

В праздничные выходные мы позволяем себе почти все: спим до полудня, забываем о диете, злоупотребляем алкоголем. Расплата за вседозволенность — проблемы со здоровьем.Особенно рискуют в праздники люди, у которых уже есть те или иные хронические заболевания. Какие болезни чаще всего обостряются после Нового года? Об этом «Доктору Питеру» рассказал Сергей Лопатин — врач-терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог, врач превентивной медицины в СМ-Клинике в Санкт-Петербурге.Гастрит и язвенная болезнь желудкаГлавным триггером обострения гастрита и язвенной болезни желудка становится бесконтрольное употребление жирной и острой пищи, а особенно алкоголя. Резкие изменения в рационе приводят к раздражению слизистых оболочек желудка и провоцируют избыточную секрецию желудочного сока. Совокупность этих факторов и приводит к обострению хронических заболеваний.Профилактика. Ограничить жирные и острые блюда, не злоупотреблять алкоголем. Важно соблюдать умеренность, а после праздника не устраивать «гастрономический марафон», а побыстрее вернуться к сбалансированному рациону. Старайтесь питаться дробно, контролируйте объем порций, не переедайте и пейте достаточно воды.Желчнокаменная болезньХроническое заболевание, при котором в желчном пузыре и желчевыводящих путях образуются каменные отложения — конкременты. Болезнь часто развивается в результате наследственной предрасположенности. Однако ее главным спусковым крючком становится питание — переизбыток жирного, сладкого, выпечки и алкоголя. Именно после употребления большого количества тяжелой пищи чаще всего происходит приступ желчной колики, когда просвет желчного пузыря или протоков закупоривается камнем.Характерные симптомы: тошнота, рвота, сильная боль справа в зоне подреберья и в эпигастрии — верхней части живота. Обострение желчнокаменной болезни — крайне серьезное состояние, которое требует госпитализации в стационар.Профилактика. Отказаться от жареных блюд, копченого, мучного и сладкого. Вместо майонезных салатов лучше выбрать овощные варианты, а на горячее отдать предпочтение нежирной рыбе, курице, индейке или кролику.ПанкреатитПанкреатит, или воспаление поджелудочной железы, часто идет рука об руку с желчнокаменной болезнью. Главные виновники все те же: вездесущий майонез, мясо по-французски, жаренная в масле курица и прочие новогодние соблазны. А еще — алкоголь, на долю которого приходится до трети приступов острого панкреатита.Профилактика. Отказаться от тяжелой пищи и заменить майонез в салатах на более легкие заправки: натуральный йогурт, нежирную сметану. Ограничить употребление алкоголя, а еще лучше — вообще свести к минимуму. Можно рассмотреть возможность приема препаратов-ферментов, но после консультации с гастроэнтерологом.ГипертонияПациенты с гипертонической болезнью также оказываются в зоне риска на новогодних каникулах. В их случае основную опасность представляет не только алкоголь, но и стресс, которые часто сопровождает подготовку к празднику. Провоцировать перепады артериального давления также может избыток соли, которая в больших количествах входит в рецепты традиционных новогодних блюд.Профилактика. Контролировать количество соленого. Если вы используете гипотензивные препараты по назначению врача, ни в коем случае не пропускайте прием лекарств. Оправдания в духе «после праздников уже вернусь к нормальному режиму» здесь не принимаются. Не забывайте о физической активности, тем более что каникулы — отличное время для прогулок и поездок за город.ПодаграЕще одно заболевание, которое любит давать о себе знать после обильных застолий, — это подагра. Проблемы с суставами обостряются из-за злоупотребления белковой пищей: мясными блюдами, холодцом, морепродуктами, рыбными консервами. Такие продукты отличаются высоким содержанием органических соединений, которые способствуют накоплению солей мочевой кислоты в крови и суставах. Источником пуринов также является пиво и другой алкоголь. Особенно в этом плане коварны шампанское и вино, которые считаются важным атрибутом новогоднего стола.Профилактика. Сократите потребление мяса и других продуктов с большим количеством белка. Минимизируйте алкоголь, старайтесь пить больше чистой воды и некрепкого чая.Болезни печениАлкоголь и жирная пища создают серьезную нагрузку на печень особенно у пациентов с жировой болезнью или другими хроническими патологиями органа. Обострение может сопровождаться тяжестью в правом подреберье и эпигастрии, тошнотой, отрыжкой, слабостью и быстрой утомляемостью.Профилактика. Ограничьте употребление алкоголя, жирных и жареных блюд. Старайтесь отдавать предпочтение легко усваиваемым источникам белка и медленным углеводам, есть больше зелени и овощей. Старайтесь больше двигаться и не проводить все праздники на диване.Мочекаменная болезньСбалансированный рацион — это основа профилактики мочекаменной болезни. Правила питания зависят от конкретного типа камней, к образованию которых склонен пациент. Однако новогоднее застолье почти неминуемо приводит к нарушению диеты. Основные факторы риска здесь — избыток соли и белка, а также обезвоживание (в том числе при злоупотреблении алкогольными напитками).Профилактика. Помнить о питьевом режиме и пить больше чистой воды в день. Ограничить употребление крепкого чая, кофе и спиртных напитков. Стараться не переедать, контролировать количество соли и белка в рационе.

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