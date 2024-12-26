Фельдшер назвала запрещающие самолечение симптомы

Исследования утверждают, что свыше 60 процентов россиян занимается самолечением вместо посещения врачей, сообщила фельдшер, управляющая сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Наталья Балан. Она назвала симптомы, при которых подобная практика запрещена.Зачастую такая тенденция наблюдается у людей старше 65 лет, отметила специалист. «Именно они любители народной медицины и самостоятельного восстановления, исходя из жизненного опыта. При всем уважении к многолетней практике, заниматься самолечением я не рекомендую, так как это может легко привести к ухудшению самочувствия», — предупредила она.Например, неконтролируемое использование антибиотиков и других препаратов может способствовать формированию устойчивых к ним микроорганизмов, что в будущем затруднит лечение инфекций, рассказала Балан.Кроме того, по ее словам, некоторые лекарственные средства несовместимы друг с другом и могут вызывать нежелательные взаимодействия, ослабляя или усиливая действие друг друга, а также провоцируя побочные эффекты.

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