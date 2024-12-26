Фельдшер назвала запрещающие самолечение симптомы
Зачастую такая тенденция наблюдается у людей старше 65 лет, отметила специалист. «Именно они любители народной медицины и самостоятельного восстановления, исходя из жизненного опыта. При всем уважении к многолетней практике, заниматься самолечением я не рекомендую, так как это может легко привести к ухудшению самочувствия», — предупредила она.
Например, неконтролируемое использование антибиотиков и других препаратов может способствовать формированию устойчивых к ним микроорганизмов, что в будущем затруднит лечение инфекций, рассказала Балан.
Кроме того, по ее словам, некоторые лекарственные средства несовместимы друг с другом и могут вызывать нежелательные взаимодействия, ослабляя или усиливая действие друг друга, а также провоцируя побочные эффекты.
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