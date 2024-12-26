Женщинам перечислили пять признаков посткоитального цистита
Пранович объяснил, что посткоитальный цистит — не редкость у женщин из-за особенностей анатомии. Чаще всего заболевание проявляется в скором времени после полового контакта, а распознать его можно по нескольким признакам. Так, у женщины в течение 12-48 часов после секса может подняться температура, появиться рези внизу живота и частые позывы к мочеиспусканию, в большинстве случаев оказывающиеся ложными, боль во время мочеиспускания, а также помутнение мочи и даже кровь в ней, перечислил уролог.
Пранович предупредил, что чаще болеют циститом женщины, которые используют во время секса смазку, игрушки для взрослых и контрацептивы со спермицидным гелем. Также риск развития инфекции увеличивается из-за гормональных изменений во время менопаузы и беременности. Играет свою роль и переохлаждение, так как ослабленный иммунитет не сумеет побороть бактерии, отвечающие за воспаление мочевого пузыря, отметил Пранович.
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