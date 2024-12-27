Эрозия: как бороться с разрушением зубов
Что такое эрозия зуба
По словам нашего эксперта, это прогрессирующее разрушение твердых тканей зуба, а именно эмали и дентина, которое приводит к образованию полостей округлой или овальной формы. Чаще всего эрозия поражает переднюю поверхность резцов, клыков и премоляров верхней челюсти. На начальном этапе это может быть едва заметное повреждение размером всего один-два миллиметра, которое постепенно увеличивается, распространяясь на всю поверхность зуба. Зачастую на начальной стадии пораженные зубы имеют матовый оттенок эмали, но со временем они приобретают желтоватый, а затем и коричневый цвет. По мере прогрессирования эрозии зубы становятся чувствительными к перепадам температур, вызывая болезненные ощущения. Эрозия зубов часто сочетается с повышенной стираемостью, а со временем может присоединиться и кариес, усугубляя ситуацию и приводя к более серьезным стоматологическим проблемам.
Причины возникновения эрозии зубов
Чрезмерное употребление кислых продуктов и напитков
Это, пожалуй, одна из самых распространенных причин. Газированные напитки, соки, цитрусовые фрукты и другие кислые продукты содержат кислоты, которые разрушают эмаль зубов. Постоянное воздействие этих кислот приводит к постепенному растворению эмали и образованию эрозии.
Гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭРБ)
Заброс желудочного содержимого в пищевод и ротовую полость — это состояние, при котором желудочная кислота попадает на зубы, вызывая их эрозию. У людей, страдающих ГЭРБ, кислота из желудка может регулярно попадать в рот, вызывая разрушение эмали на задней и внутренней поверхности зубов.
Прием агрессивных препаратов и лекарств с кислотами
Некоторые лекарственные препараты, особенно те, которые содержат кислоты, могут оказывать разрушительное воздействие на зубную эмаль. Длительный прием таких лекарств может привести к возникновению эрозии зубов.
Профессиональные вредности
Работа на химических предприятиях, где работники постоянно контактируют с парами кислот и щелочей, может приводить к эрозии зубов. Эти вещества могут разрушать эмаль и вызывать ее истончение.
Плавание в бассейне с хлорированной водой
Хлорированная вода в бассейнах также может оказывать негативное воздействие на зубную эмаль, особенно при частом и длительном плавании. Хлор в воде обладает окислительными свойствами, которые могут разрушать защитный слой зуба.
Гормональная дисфункция
Гормональные изменения в организме могут влиять на состояние зубов и десен, повышая их чувствительность и делая более уязвимыми к воздействию кислот. Гормональные сбои, например, во время беременности или менопаузы, могут повысить риск развития эрозии зубов.
Нарушение минерально-белкового обмена
Неправильное питание, дефицит витаминов и минералов, а также заболевания, влияющие на метаболизм, могут нарушать минерально-белковый обмен в организме. Это может сделать зубы более уязвимыми к воздействию кислот и способствовать развитию эрозии.
Как справиться с эрозией
Лечение эрозии зубов — это комплексный процесс, который включает несколько этапов.
Первым и самым важным шагом является устранение причин, вызывающих эрозию. Это может включать в себя корректировку диеты, отказ от газированных напитков и кислых продуктов, лечение гастроэзофагеального рефлюкса, консультацию с врачом о принимаемых препаратах и изменение условий труда при наличии профессиональных вредностей.
Регулярные визиты к гигиенисту-стоматологу для профессиональной чистки зубов также являются неотъемлемой частью лечения эрозии. Гигиенист поможет подобрать правильные зубные щетки и пасты, а также научит правильной технике чистки зубов, чтобы минимизировать воздействие кислот и предотвратить дальнейшее разрушение эмали.
Врач может назначить специальные реминерализующие зубные пасты, гели и растворы, содержащие кальций, фосфор и фтор, которые помогут восстановить структуру эмали и повысить ее устойчивость к воздействию кислот. Также, необходимо принимать витаминно-минеральные комплексы, которые способствуют общему укреплению организма и зубов, в частности.
При глубоких поражениях эмали, когда консервативные методы лечения не дают желаемого эффекта, может потребоваться восстановление зубов с помощью композитных виниров, керамических виниров или даже коронок. Виниры позволяют восстановить форму и цвет зуба, а коронки применяются в более сложных случаях, когда зуб сильно разрушен. Выбор метода реставрации зависит от степени поражения и индивидуальных особенностей пациента.
Меры профилактики
На начальных стадиях эрозия часто протекает бессимптомно и не вызывает дискомфорта, поэтому люди часто не обращают на нее внимания. Именно поэтому так важны регулярные профилактические осмотры у стоматолога раз в полгода. Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам предотвратить возникновение эрозии зубов.
1. Соблюдайте гигиену полости рта
Регулярно чистите зубы два раза в день, используя зубную щетку с мягкой щетиной и зубную пасту, рекомендованную стоматологом. Чистите зубы правильно, уделяя внимание всем поверхностям, включая труднодоступные места. Используйте зубную нить для очистки межзубных промежутков, а также ополаскиватели для рта, которые помогут удалить бактерии и нейтрализовать кислоты.
2. Следите за рационом питания
Ограничьте употребление газированных напитков, соков, цитрусовых фруктов и других кислых продуктов. Постарайтесь избегать перекусов кислыми продуктами между основными приемами пищи, так как это способствует длительному воздействию кислот на зубную эмаль.
3. Пейте воду после употребления кислых продуктов и напитков
Или же прополощите рот чистой водой, чтобы смыть остатки кислот и нейтрализовать их действие на зубную эмаль. Это поможет снизить риск развития эрозии зубов.
4. Регулярно посещайте стоматолога
Проходите профилактические осмотры у стоматолога не реже одного раза в полгода. Это позволит выявить эрозию на ранней стадии и своевременно начать лечение, а также получить профессиональную консультацию по правильному уходу за зубами.
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