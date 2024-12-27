Эрозия: как бороться с разрушением зубов

Болезни полости рта развиваются очень быстро, при нерегулярном посещении врача можно сильно запустить проблему. Особенно если речь идет об эрозии зуба. Мы поговорили со стоматологом Татьяной Ильиной, которая объяснила, как развивается патология и что нужно сделать, если вы все-таки столкнулись с разрушением зуба.Что такое эрозия зубаПо словам нашего эксперта, это прогрессирующее разрушение твердых тканей зуба, а именно эмали и дентина, которое приводит к образованию полостей округлой или овальной формы. Чаще всего эрозия поражает переднюю поверхность резцов, клыков и премоляров верхней челюсти. На начальном этапе это может быть едва заметное повреждение размером всего один-два миллиметра, которое постепенно увеличивается, распространяясь на всю поверхность зуба. Зачастую на начальной стадии пораженные зубы имеют матовый оттенок эмали, но со временем они приобретают желтоватый, а затем и коричневый цвет. По мере прогрессирования эрозии зубы становятся чувствительными к перепадам температур, вызывая болезненные ощущения. Эрозия зубов часто сочетается с повышенной стираемостью, а со временем может присоединиться и кариес, усугубляя ситуацию и приводя к более серьезным стоматологическим проблемам.Причины возникновения эрозии зубовЧрезмерное употребление кислых продуктов и напитковЭто, пожалуй, одна из самых распространенных причин. Газированные напитки, соки, цитрусовые фрукты и другие кислые продукты содержат кислоты, которые разрушают эмаль зубов. Постоянное воздействие этих кислот приводит к постепенному растворению эмали и образованию эрозии.Гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭРБ)Заброс желудочного содержимого в пищевод и ротовую полость — это состояние, при котором желудочная кислота попадает на зубы, вызывая их эрозию. У людей, страдающих ГЭРБ, кислота из желудка может регулярно попадать в рот, вызывая разрушение эмали на задней и внутренней поверхности зубов.Прием агрессивных препаратов и лекарств с кислотамиНекоторые лекарственные препараты, особенно те, которые содержат кислоты, могут оказывать разрушительное воздействие на зубную эмаль. Длительный прием таких лекарств может привести к возникновению эрозии зубов.Профессиональные вредностиРабота на химических предприятиях, где работники постоянно контактируют с парами кислот и щелочей, может приводить к эрозии зубов. Эти вещества могут разрушать эмаль и вызывать ее истончение.Плавание в бассейне с хлорированной водойХлорированная вода в бассейнах также может оказывать негативное воздействие на зубную эмаль, особенно при частом и длительном плавании. Хлор в воде обладает окислительными свойствами, которые могут разрушать защитный слой зуба.Гормональная дисфункцияГормональные изменения в организме могут влиять на состояние зубов и десен, повышая их чувствительность и делая более уязвимыми к воздействию кислот. Гормональные сбои, например, во время беременности или менопаузы, могут повысить риск развития эрозии зубов.Нарушение минерально-белкового обменаНеправильное питание, дефицит витаминов и минералов, а также заболевания, влияющие на метаболизм, могут нарушать минерально-белковый обмен в организме. Это может сделать зубы более уязвимыми к воздействию кислот и способствовать развитию эрозии.Как справиться с эрозиейЛечение эрозии зубов — это комплексный процесс, который включает несколько этапов.Первым и самым важным шагом является устранение причин, вызывающих эрозию. Это может включать в себя корректировку диеты, отказ от газированных напитков и кислых продуктов, лечение гастроэзофагеального рефлюкса, консультацию с врачом о принимаемых препаратах и изменение условий труда при наличии профессиональных вредностей.Регулярные визиты к гигиенисту-стоматологу для профессиональной чистки зубов также являются неотъемлемой частью лечения эрозии. Гигиенист поможет подобрать правильные зубные щетки и пасты, а также научит правильной технике чистки зубов, чтобы минимизировать воздействие кислот и предотвратить дальнейшее разрушение эмали.Врач может назначить специальные реминерализующие зубные пасты, гели и растворы, содержащие кальций, фосфор и фтор, которые помогут восстановить структуру эмали и повысить ее устойчивость к воздействию кислот. Также, необходимо принимать витаминно-минеральные комплексы, которые способствуют общему укреплению организма и зубов, в частности.При глубоких поражениях эмали, когда консервативные методы лечения не дают желаемого эффекта, может потребоваться восстановление зубов с помощью композитных виниров, керамических виниров или даже коронок. Виниры позволяют восстановить форму и цвет зуба, а коронки применяются в более сложных случаях, когда зуб сильно разрушен. Выбор метода реставрации зависит от степени поражения и индивидуальных особенностей пациента.Меры профилактикиНа начальных стадиях эрозия часто протекает бессимптомно и не вызывает дискомфорта, поэтому люди часто не обращают на нее внимания. Именно поэтому так важны регулярные профилактические осмотры у стоматолога раз в полгода. Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам предотвратить возникновение эрозии зубов.1. Соблюдайте гигиену полости ртаРегулярно чистите зубы два раза в день, используя зубную щетку с мягкой щетиной и зубную пасту, рекомендованную стоматологом. Чистите зубы правильно, уделяя внимание всем поверхностям, включая труднодоступные места. Используйте зубную нить для очистки межзубных промежутков, а также ополаскиватели для рта, которые помогут удалить бактерии и нейтрализовать кислоты.2. Следите за рационом питанияОграничьте употребление газированных напитков, соков, цитрусовых фруктов и других кислых продуктов. Постарайтесь избегать перекусов кислыми продуктами между основными приемами пищи, так как это способствует длительному воздействию кислот на зубную эмаль.3. Пейте воду после употребления кислых продуктов и напитковИли же прополощите рот чистой водой, чтобы смыть остатки кислот и нейтрализовать их действие на зубную эмаль. Это поможет снизить риск развития эрозии зубов.4. Регулярно посещайте стоматологаПроходите профилактические осмотры у стоматолога не реже одного раза в полгода. Это позволит выявить эрозию на ранней стадии и своевременно начать лечение, а также получить профессиональную консультацию по правильному уходу за зубами.

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