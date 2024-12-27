Достаточно одной тренировки, чтобы «зарядить» мозг энергией на сутки

Физические упражнения могут значительно улучшить работу мозга, и эффект от них сохраняется до 24 часов. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL)В исследовании приняли участие 76 добровольцев обоих полов в возрасте от 50 до 83 лет. В течение восьмидневного эксперимента участники использовали специальные трекеры для мониторинга физической активности и сна. Одновременно с этим они выполняли когнитивные тесты, которые оценивали память, скорость реакции и другие функции мозга. Ученые проанализировали взаимосвязь между уровнем активности, качеством сна и результатами тестов.Выяснилось, что те, кто демонстрировал более активный образ жизни и имел хорошие показатели сна, показывали лучшие результаты в заданиях, направленных на рабочую и эпизодическую память, а также психомоторную скорость. Особенно заметным эффект оказался у людей, которые занимались умеренной или интенсивной физической активностью за день до тестирования.Исследователи отметили, что упражнения повышают кровоток к мозгу и стимулируют выработку ключевых нейромедиаторов, включая норадреналин и дофамин. Эти процессы не только улучшают когнитивные функции, но и обеспечивают более длительное «подпитку» мозга энергией, укрепляя память и внимание.

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