Диетолог Писарева: пить чай в пакетиках вредно из-за микропластика

Диетолог Ирина Писарева рекомендовала покончить с привычкой пить пакетированный чай.Диетолог Писарева обратила внимание на опасность употребления чая в пакетиках. Специалистка предупредила, что пить такой чай вредно и-за риска попадания в организм микропластика.Писарева обратила внимание, что частицы пластика содержат в себе многие чайные пакетики. Диетолог поделилась: учеными из Канады был проведен эксперимент, который показал, что из чайного пакетика при заваривании напитка в чашку попадает до 16 микрограммов микропластика.Ирина Писарева добавила, что пока нет точных данных о том, как именно частицы пластика влияют на здоровье человека. Однако многие ученые видят в этом опасность. , Предположительно проникновение компонентов пластика в организм может негативно сказываться на фертильности, состоянии иммунной и эндокринной систем человека, кишечнике. Некоторые исследователи допускают, что микропластик может быть фактором развития раковых опухолей.Попадание микропластика в организм крайне нежелательно, подчеркнула диетолог.«Я рекомендую покупать листовой чай и заваривать его отдельно, в стеклянном чайнике. Это будет более качественный продукт, и вы получите больше пользы, не нанося вред организму», - сказала Писарева в комментарии News.ru.

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