ASH: кето-диета стимулирует T-клетки для борьбы с раком

Ученые из Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании установили, что ограничение потребления углеводов на кето-диете стимулирует организм вырабатывать бета-гидроксибутират (БГБ), усиливающий эффект CAR-T-терапии для уничтожения раковых клеток. Результаты исследования представлены на брифинге 66-й ежегодной конференции Американского общества гематологов (American Society of Hematology — ASH).CAR-T-терапия — персонализированный метод, при котором Т-клетки пациента модифицируются для обнаружения и уничтожения раковых. Этот метод был впервые применен в Медицинской школе Пенсильванского университета и уже показал высокую эффективность при лечении некоторых видов рака.В новом исследовании ученые попытались выяснить, как различные типы диет могут повлиять на эффективность CAR-T-терапии. В эксперименте на мышах с В-крупноклеточной лимфомой исследователи протестировали несколько диет, включая кетогенную, с высоким содержанием клетчатки, высокожировую, высокобелковую, холестериновую и нейтральную. Главным критерием успеха считали способность CAR-T-клеток бороться с опухолями.Результаты показали, что у мышей, находившихся на кетогенной диете, способность организма подавлять опухоли и выживаемость были значительно выше, чем у грызунов, которые питались по-другому. Ученые выяснили, что ключевым фактором этого эффекта является более высокий уровень бета-гидроксибутирата (БГБ) — метаболита, который вырабатывается печенью в ответ на кетогенную диету.По мнению исследователей, CAR-T-клетки предпочитают использовать в качестве источника энергии БГБ , а не стандартные сахара, такие как глюкоза. Это позволяет эффективнее уничтожать раковые клетки.Дополнительные эксперименты на людях показали, что потребление добавки с БГБ в сочетании с CAR-T-терапией также помогает усиливать активность и экспансию (расширение зоны влияния) CAR-T-клеток.Эти данные открывают новые перспективы для улучшения эффективности CAR-T-терапии с помощью диетических вмешательств, что может стать значительным шагом в борьбе с раковыми заболеваниями. Тем не менее, ученые отметили, что полученные результаты требуют подтверждения в ходе более масштабных исследований.

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