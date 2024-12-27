Ученые обнаружили связь между физической формой и снижением риска депрессии

Китайские ученые сделали важное открытие, которое может изменить подход к профилактике и лечению депрессивных расстройств. Исследование, опубликованное в журнале Journal of Affective Disorders (JAD), показало, что существует прямая связь между мышечной массой и силой, и снижением риска развития депрессии.В исследовании приняли участие более 4800 человек. Ученые использовали специальный опросник для оценки уровня депрессии, а мышечную массу и силу измеряли с помощью рентгеновской абсорбциометрии и динамометра, соответственно.Результаты оказались весьма показательными. Выяснилось, что увеличение мышечной массы и силы напрямую связано со снижением вероятности развития депрессии. Так, каждые 5 килограммов дополнительной мышечной массы снижали риск депрессивных расстройств на 5,7 процента. Участники с наибольшей мышечной массой страдали от депрессии на 44,1 процента реже, чем те, у кого мышечная масса была минимальной. Эта закономерность особенно ярко проявилась среди мужчин и людей среднего возраста.Интересно, что ученые также обнаружили предел: после достижения определенного уровня мышечной силы, дальнейшее ее увеличение уже не оказывало дополнительного влияния на снижение риска депрессии.Важно отметить, что данное исследование выявило лишь взаимосвязь, а не причинно-следственную связь. То есть, пока не ясно, именно ли физические упражнения и наращивание мышечной массы напрямую влияют на снижение депрессии, или же существуют другие факторы. Однако, ученые предполагают, что физические нагрузки, например, занятия в тренажерном зале, могут стимулировать выработку в организме веществ, положительно влияющих на работу мозга и улучшающих настроение.Это открытие подчеркивает важность физической активности для психического здоровья и может стать стимулом для разработки новых подходов к профилактике и лечению депрессии.

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