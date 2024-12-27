Врач Сережина: после новогоднего шампанского может воспалиться поджелудочная железа

Врач Вера Сережина рассказала о рисках, связанных с употреблением шампанского.Один из непременных атрибутов новогоднего стола – шампанское – кажется многим безобидным напитком. Но врач Сережина посоветовала помнить: игристое вино может оказаться очень коварным и нанести серьезный вред организму.Медик отметила: шампанское обладает приятным вкусом и легко пьется – в результате за праздничный вечер можно выпить большое количество напитка. Организму это грозит интоксикацией, вполне сопоставимой с той, что возникает при употреблении более крепких напитков. В случае с шампанским риск такой интоксикации усугубляется тем, что напиток содержит газ, ускоряющий всасывание алкоголя.Врач добавила, что шампанское и другие игристые вина часто содержат сахар. Его сочетание с алкогольной составляющей может оказаться очень серьезной нагрузкой для органов, ответственных за расщепление и усвоение спиртных напитков. После новогоднего шампанского может воспалиться поджелудочная железа, что чревато возникновением симптомов панкреатита, подчеркнула эксперт.«В плане похмелья шампанское не сильно отличается от других напитков, но необходимо помнить, что его газированность ускоряет всасывание алкоголя. Из-за высокого риска выпить лишнего, но этот фактор только усугубляет эффект и приводит к более тяжелой интоксикации — в некоторых случаях может понадобиться медицинская помощь, особенно если похмелье сопровождается сильным недомоганием», - предупредила Сережина.Врач обратила внимание, что шампанское противопоказано людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта – гастритом, дуоденитом или панкреатитом. При данных патологиях после употребления газированного алкоголя резко увеличивается риск обострений с рецидивом воспаления.Остальным, по мнению эксперта, в новогодний вечер лучше ограничиться одним бокалом напитка, то есть не употреблять больше 150 мл.

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