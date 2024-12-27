Названы негативные последствия одновременного приема антибиотиков и алкоголя

Терапевт Айслу Каримова рассказала, к каким последствиям приведет одновременный прием антибиотиков и спиртного. Врач перечислила десять причин, почему такое сочетание опасно для здоровья.Принимая антибиотики, особенно, если лечение занимает продолжительное время, пациенты задаются вопросом, можно ли смешивать лекарства со спиртным. По словам терапевта Айслу Каримовой, делать этого не стоит.Врач подчеркнула, что такое сочетание опасно для здоровья. Каримова объяснила, что алкоголь может снизить эффективность антибиотиков, но в то же время такой «коктейль» оказывает тяжелое токсическое воздействие на печень и другие органы.«Хмельные напитки либо разрушают само действующее вещество антибиотика, либо затрудняют связывание лекарства с белками болезнетворных микроорганизмов», - объяснила врач.Кроме того, спиртное может ускорить или, напротив, замедлить вывод лекарственного препарата из организма.В результате лекарство сказывается на состоянии кишечного микробиома, что ухудшает процесс всасывания всех полезных питательных веществ, поступающих в организм, растет нагрузка на поджелудочную железу.Нарушается иммунная система, возрастает риск появления аллергической реакции.Поскольку антибиотики препятствуют разложению этилового спирта, в организме начинает накапливаться ядовитое вещество уксусного альдегида. Поэтому человек краснеет, у него повышается сердцебиение, ухудшается самочувствие.«В результате реакции этилового спирта с антибиотиком может образоваться потенциально опасное химическое вещество», - предупредила врач.Оно накапливается в крови и ухудшает состояние человека.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки