Стоматолог Радько: раствор с солью может стать средством первой помощи при зубной боли

Специалист рассказала, какие домашние средства могут помочь при возникшей зубной боли во время праздничного вечера.Что можно сделать, если в самый неподходящий момент новогоднего праздника возникает зубная боль – вероятность такой проблемы отнюдь не надуманная. Советами по первой помощи поделилась стоматолог Виктория Радько. Специалист объяснила, что средством первой помощи при зубной боли может стать раствор с солью.Как помочь себе при зубной боли, используя соль:Нужно приготовить концентрированный раствор: в стакане с теплой водой следует развести 2 полный чайных ложки соли до растворения;Прополоскать рот, удерживая на болевом участке солевой раствор некоторое время;Через 1-2 часа можно прополоскать рот снова.Стоматолог уточнила, что такой метод позволяет снять воспаление и уменьшить выраженность боли.«Если зубная боль давала о себе знать и ранее (например, по причине кариеса или другой проблемы), то накануне застолья примите обезболивающее средство. Препарат снимет воспаление и поможет на время избавиться от боли. Принимайте лекарство только согласно инструкции, не превышайте дозировку и не совмещайте алкоголь с анальгетиком», - подчеркнула Виктория Радько в комментарии РИАМО.Кроме того, добавила стоматолог, доступным средством помощи при зубной боли является самомассаж лица и десны вокруг больного зуба. Тщательно вымыв руки, нужно заведите указательный палец за щеку и осторожно помассировать десну, а затем выполнить массаж щеки с внешней стороны. Благодаря этому будет простимулирован кровоток, уменьшится напряжение тканей.Если в домашней аптечке имеется перекись водорода или хлоргексидин (мирамистин), растворы этих средств тоже могут помочь справиться с воспалением и болью во рту. 3% раствор перекиси водорода, хлоргексидина нужно развести в воде (один к одному) и прополоскать ротовую полость. Радько отметила, что такое полоскание способствует удалению налета, уменьшению отека и болевого синдрома.

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