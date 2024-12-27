Пронесет или не пронесет: можно ли умереть от ротавируса

В России началась зима. А вместе с новогодними праздниками к жителям страны приближается ротавирус. В умеренном климате для этой инфекции характерен сезонный подъем заболеваемости. Максимальные показатели фиксируют именно в холодный период года, с ноября по май. Болезнь знакома и отдыхающим в российских здравницах, и родителям маленьких детей, и посетителям сомнительного общепита. Как защитить себя от инфекции и в каких случаях она может стать смертельной, рассказывает «Парламентская газета».Без доктора не обойтисьРотавирусная инфекция — это острое инфекционное заболевание, поражающее желудочно-кишечный тракт человека и сопровождающееся общей интоксикацией организма. Заболевание начинается с повышения температуры тела, озноба, слабости, затем присоединяются боли в животе, тошнота, рвота и жидкий стул.Заболеть могут люди любого возраста. Но тяжелые заболевания вирус в основном вызывает у детей до трех лет и у людей старше 45 лет, сказал «Парламентской газете» академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Виталий Зверев. Особенно если у человека есть нарушения иммунной системы или он страдает хроническими заболеваниями, связанными с желудочно-кишечным трактом.Вирус поражает эпителий кишечника, нарушает обмен кальция и вызывает обезвоживание организма, сказал академик. А обезвоживание может привести к смерти человека. Поэтому очень важно обратиться к врачу, если нарушения в кишечнике не проходят в короткий срок. Своевременно поставленный диагноз, терапия, а при необходимости и госпитализация помогут избежать серьезных последствий ротавируса.Руки — мылом, фрукты — кипяткомЛюди могут болеть ротавирусом не единожды, как и гриппом, отметил Зверев. Но во второй или третий раз заболевание, как правило, проходит легко, иногда даже бессимптомно. Кроме того, ротавирус очень заразен, выделяется в огромных количествах и очень устойчив во внешней среде. В организм он попадает в основном через рот — инфекцию можно назвать «болезнью грязных рук».Предотвратить заболевание помогут простые правила. Роспотребнадзор советует:мыть руки с мылом перед приемом пищи, после прогулок, посещения туалета, общественных мест, автотранспорта;ежедневно проводить влажную уборку дома с использованием моющих и дезинфицирующих средств;ежедневно мыть детские игрушки;использовать для питья кипяченую или бутилированную воду;тщательно мыть под проточной водой фрукты и овощи, а затем ополаскивать их кипяченой водой;соблюдать условия и сроки хранения продуктов в холодильнике;при водных процедурах и купании в бассейне не заглатывать воду.В клинических рекомендациях Минздрава по лечению ротавирусного гастроэнтерита у детей авторы отмечают, что дети, перенесшие серьезные осложнения ротавирусной инфекции, впоследствии могут отставать в росте и массе тела. Предотвратить заболевание помогут профилактические прививки.Не спасемся и летомВ умеренном климате ротавирусная инфекция в основном актуальна в холодные месяцы. Но периодические вспышки выявляют в течение всего года, в том числе и летом.Весь курортный район страны полыхает ротавирусом из года в год, сказал «Парламентской газете» профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского Центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.Страдает чуть ли не каждый второй турист, приехавший к отечественным морским берегам или в Абхазию. Даже если дело обошлось без госпитализации и человек провел несколько дней в номере с поносом и рвотой, для него долгожданный отдых все равно будет испорчен. А причина элементарна — плохая работа канализации и пищевиков, и эту проблему нельзя замалчивать, считает эксперт.

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