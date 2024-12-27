Педиатр Морозова рассказала, как помочь ребенку с прилипшим к железу языком

Что можно сделать, если ребенок лизнул на холоде металл, и его язык прилип?Соблазн лизнуть что-то железное в морозную погоду возникает у многих детей. Последствием такого поступка становится прилипание языка к металлической поверхности.Врач-педиатр Екатерина Морозова предупредила родителей:«Если ребенок случайно лизнул качели в сильный мороз, и его язык прилип, важно действовать быстро, но осторожно».Медик рассказала, как помочь ребенку с прилипшим к железу языком в беседе с РИАМО. Прежде всего, подчеркнула Морозова, нужно избежать паники, нагнетания стресса – взрослому человеку важно оставаться спокойным.Лучшим способом освободить язык является аккуратное согревание, констатировала специалист. Первое, что нужно сделать, – нагреть поверхность, к которой прилип ребенок.По словам Морозовой, для помощи в такой ситуации нужно взять теплую (именно теплую, не горячую!) воду и полить на место прилипания.Также можно использовать ткань, смоченную теплой водой. Нужно аккуратно прикладывать её к участку с прилипшим языком.При отсутствии теплой воды можно подышать на это место. Благодаря теплу, выделяемому при дыхании, сцепление ослабнет, и пострадавший сможет быстрее освободиться.После нагревания поверхности, к которой прилип язык, его можно попробовать освободить – для этого нужно совершать аккуратные расшатывающие движения, без усилия и попыток тянуть.Морозова добавила, что при удачном стечении обстоятельств ребенка можно освободить в течение 10 минут. Если этого не произошло, или если язык оказался травмирован, а ребенок испытывает сильный дискомфорт, нужно вызывать скорую помощь.После самостоятельного освобождения нужно осмотреть язык ребенка, проверить, нет ли повреждений. В случае отека следует воспользоваться компрессом с холодной водой.

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