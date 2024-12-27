NutNeuro: богатая пробиотиками диета улучшает когнитивную функцию
Пробиотики — живые микроорганизмы, представляющие пользу здоровью при употреблении в адекватных количествах. Обычно они содержатся в йогурте, кефире и другой ферментированной еде, а также существуют в виде препаратов. Пробиотики способствуют здоровью микробного сообщества в кишечнике.
В новом исследовании специалисты наблюдали за 118 взрослыми участниками, получавшими пробиотики в течение двух месяцев.
Результаты показали, что пробиотические добавки давали скромное, но значимое улучшение памяти — одной из главных функций мышления, отвечающей за удержание внимания и обработку информации.
Участники в пробиотической группе продемонстрировали лучшие показатели по сравнению с группой, получавшей плацебо.
По словам ученых, их открытие поможет лучше понять связь между работой головного мозга и состоянием микробной среды в кишечнике.
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