Косметолог Островская назвала овощи, помогающие при отеках
«Стоит пересмотреть свои пищевые привычки, сократить употребление соли и добавить больше продуктов, которые помогают выводить излишки воды из организма», — рекомендовала Островская.
Кроме того, косметолог посоветовала следить за режимом питья, употребляя достаточное количество воды в течение дня, но воздерживаясь от напитков перед сном.
Островская также подчеркнула важность качественного сна, продолжительность которого должна составлять от 7 до 10 часов. Для утреннего ухода за кожей она предложила принимать контрастный душ.
Среди дополнительных мер по борьбе с отеками специалист отметила использование гидрогелевых патчей, тканевых или гелевых масок, массаж лица и холодные компрессы для области глаз.
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