Косметолог Островская назвала овощи, помогающие при отеках

Косметолог-эстетист Екатерина Островская, соучредитель бренда Lifecode, поделилась советами по предотвращению отеков во время праздничного периода. Она отметила, что включение в рацион продуктов, способствующих выведению лишней жидкости, таких как кабачки, петрушка, огурцы, морковь и лимон, может значительно уменьшить отечность.«Стоит пересмотреть свои пищевые привычки, сократить употребление соли и добавить больше продуктов, которые помогают выводить излишки воды из организма», — рекомендовала Островская.Кроме того, косметолог посоветовала следить за режимом питья, употребляя достаточное количество воды в течение дня, но воздерживаясь от напитков перед сном.Островская также подчеркнула важность качественного сна, продолжительность которого должна составлять от 7 до 10 часов. Для утреннего ухода за кожей она предложила принимать контрастный душ.Среди дополнительных мер по борьбе с отеками специалист отметила использование гидрогелевых патчей, тканевых или гелевых масок, массаж лица и холодные компрессы для области глаз.

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