В России продлили особый порядок продажи заграничных лекарств
Речь идет о возможности продавать иностранные препараты в зарубежной упаковке с этикеткой на русском языке. Решение по каждому из них будет принимать межведомственная комиссия.
Ранее стало известно, что в России возник дефицит физраствора из-за низкой рентабельности его производства. В большинство аптек нет поступления с конца ноября — начала декабря, а цены на остатки существенно возросли.
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