Маракуйя, давно известная своим вкусом и полезными свойствами, становится объектом пристального внимания учёных благодаря её уникальному лекарственному потенциалу. Недавние исследования подтвердили, что этот тропический фрукт может быть эффективен в борьбе с депрессией, возрастными нарушениями мозговой функции и половой дисфункцией.На национальной встрече, прошедшей в уезде Ледонге (Китай), представили два новых сорта маракуйи с высоким фармацевтическим потенциалом: «Сянфэй № 1» и «Цюнсюань Хуанхуан № 1». Эти сорта были выведены в рамках трёхлетнего исследования, направленного на изучение уникальных свойств маракуйи. Эксперты подчёркивают, что активные соединения, содержащиеся в мякоти и семенах, могут быть использованы для разработки натуральных антидепрессантов и препаратов для улучшения когнитивных функций.Особое внимание на встрече уделили цифровым технологиям в выращивании культуры, которые позволяют повышать качество сырья для фармацевтических нужд. Современные методы культивирования включают селекцию сортов с повышенной концентрацией полезных веществ, что делает маракуйю ещё более ценным продуктом для медицинской отрасли.Научно-технические предприятия, совместно с Институтом ресурсов сортов тропических культур Китайской академии тропических сельскохозяйственных наук, разработали стратегию интеграции сельскохозяйственного и фармацевтического производства. Это позволяет использовать потенциал маракуйи не только как вкусного фрукта, но и как источника инновационных лекарственных средств.Успехи в селекции и научных исследованиях подтверждают, что маракуйя способна стать важным элементом в терапии широкого спектра заболеваний, открывая новые горизонты для медицины.

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