Диетолог Соломатина: кефир улучшает защиту людей 60+ от перелома шейки бедра

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала об особенной пользе кефира для людей старше 60 лет.Диетолог Соломатина посоветовала людям 60+ включать кефир в свой повседневный рацион питания. Медик отметила, что этот кисломолочный продукт содержит лакто- и бифидобактерии, которые эффективно поддерживают баланс микробиоты кишечника и укрепляют здоровье кишечного тракта.Соломатина подчеркнула, что от состояния кишечника, на который так благоприятно влияет питье кефира, во многом зависит иммунитет человека и состояние его нервной системы.«Кефир поддерживает микробиом кишечника, добавляя в него полезные бактерии», - сказала диетологКроме того, добавила она, кефир обеспечивает организм кальцием и витамином D, тем самым улучшая защиту людей старше 60 лет от перелома шейки бедра, а также от развития остеопороза – патологии, при которой происходит ослабление и разрушение костной ткани.«Кальций необходим пожилым не только для поддержания костной системы, но и для нормального сокращения сердечной мышцы, работы сердечно-сосудистой системы и передачи нервного импульса», - перечислила врач-диетолог.Соломатина напомнила, что различают «молодой» и «старый» кефир: первый вариант означает, что продукту не больше трех дней, второй – что ему уже больше трех дней. По словам медика, «молодой» кефир обладает послабляющим эффектом, тогда как «старый», наоборот, оказывает закрепляющее действие.

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