Может ли прием популярного у худеющих семаглутида привести к потере зрения

Семаглутид - препарат, изначально разработанный для лечения диабета второго типа, но ставший мировым бестселлером из-за способности эффективно снижать вес. В России ушедший с рынка импортный оземпик (торговое название семаглутида) заменяют уже три российских аналога от разных производителей. Препарат очень востребован, так как исследования подтвердили не только его противодиабетические свойства и способность лечить ожирение, но и положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Однако "идеальных" лекарств не бывает, и семаглутид не стал исключением.Последние исследования показали, что у пациентов, "сидящих" на семаглутиде, могут развиться тяжелые поражения глаз - вплоть до слепоты. И хотя это случается очень редко - специалисты предупреждают о риске такого побочного эффекта.В медицинском журнале Jama опубликована статья, предупреждающая, что у диабетиков прием семаглутида (изучали конкретно оземпик) увеличивает риск инсульта глазного нерва, который может привести к слепоте.«Проблема редкая, один случай на тысячу в популяции, чаще встречается на первом году уколов», — отмечает профессор Университета Джорджа Мейсона, известный биолог Анча Баранова.Еще одно осложнение, также связанное с глазами - это заболевание NAION (расшифровывается как "ишемия оптического нерва без воспаления артерии").«Подчеркну: бывает крайне редко, два случая на 10 тысяч человек. Про другие препараты статистики нет», — отмечает профессор Баранова.Как проявляется NAION? Это внезапная потеря зрения, которая обычно возникает при пробуждении утром или после сна. В отличие от других заболеваний глаз, NAION, как правило, безболезненен. Потеря зрения наблюдается обычно в одном глазу, хотя иногда поражены оказываются оба глаза. Пациенты жалуются на размытую или искаженную "картинку", некоторые теряют способность воспринимать цвета или видят их по-другому. Один из признаков - тень в поле зрения: некоторые пациенты могут увидеть темную тень или слепое пятно в своем поле зрения.Баранова призывает не паниковать - зафиксированные случаи, во-первых, редки. А во-вторых, внезапная потеря зрения из-за гипоксии глазного нерва случается среди диабетиков и без приема семаглутида.«Реально, без всякого оземпика, в популяциях диабетиков с лишним весом осложнение встречается в 1 случае на 10 тыс. А у принимающих семаглутид - 2 случая на 10 тыс. То есть, если смотреть объективно, риск не становится сильно больше чем был. Нужно исследование по стратификации риска - кто больше подвержен NAION, просто худеющие или диабетики? По предварительным данным, выходит, что именно диабетики. А временной анализ, тоже предварительно, указывает, что случаи NAION пришлись как раз на то время, когда оземпика в аптеках стало не хватать. Так что есть предположение, что к осложнению могло привести пропускание дозы, растягивание препарата на подольше, причем на фоне скачков сахара, контроль над которым в такие моменты резко падает», — заключила Анча Баранова.

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