Диета или густая шевелюра? Как прерывистое голодание влияет на рост волос

Новое исследование, опубликованное на портале Cell, выявило неожиданный побочный эффект прерывистого голодания. Несмотря на его пользу для здоровья, такая диета может замедлять рост волос. Ученые из Westlake University (КНР) обнаружили, что ограничение времени приема пищи вызывает окислительный стресс и гибель стволовых клеток волосяных фолликулов.В экспериментах на мышах исследователи зафиксировали, что у животных, соблюдающих диету с чередующимся голоданием, процесс восстановления волос после бритья занял три месяца. Для сравнения, у грызунов из контрольной группы волосы полностью отрастали за месяц. Аналогичные результаты подтвердились в небольшом пилотном исследовании на людях.Причиной такого замедления стало накопление свободных жирных кислот в организме. Во время диеты, когда глюкоза заменяется жирами как основным источником энергии, в стволовых клетках фолликулов накапливаются радикалы кислорода. Это запускает процесс их разрушения и мешает восстановлению волос.Ученые подчеркнули, что прерывистое голодание остается эффективным способом улучшения метаболизма и профилактики болезней, но тем, кто заботится о состоянии своих волос, стоит учесть этот возможный эффект. В качестве решения специалисты рекомендуют включать в рацион антиоксиданты, чтобы минимизировать окислительный стресс.

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