Диета или густая шевелюра? Как прерывистое голодание влияет на рост волос
В экспериментах на мышах исследователи зафиксировали, что у животных, соблюдающих диету с чередующимся голоданием, процесс восстановления волос после бритья занял три месяца. Для сравнения, у грызунов из контрольной группы волосы полностью отрастали за месяц. Аналогичные результаты подтвердились в небольшом пилотном исследовании на людях.
Причиной такого замедления стало накопление свободных жирных кислот в организме. Во время диеты, когда глюкоза заменяется жирами как основным источником энергии, в стволовых клетках фолликулов накапливаются радикалы кислорода. Это запускает процесс их разрушения и мешает восстановлению волос.
Ученые подчеркнули, что прерывистое голодание остается эффективным способом улучшения метаболизма и профилактики болезней, но тем, кто заботится о состоянии своих волос, стоит учесть этот возможный эффект. В качестве решения специалисты рекомендуют включать в рацион антиоксиданты, чтобы минимизировать окислительный стресс.
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