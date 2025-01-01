Геннадий Онищенко: ждать ли России новое "моровое поветрие"

На нашей планете коронавирусной инфекцией (COVID-19) за время пандемии переболело более 800 млн человек. И это только официальная статистика. На самом деле эту цифру можно смело увеличить в два раза. Мы хорошо осведомлены о том, что в Китае есть природные очаги, где этот вирус живет в перепончатокрылых — это летучие мыши или млекопитающие — мелкие животные, для которых вирус не представляет никакой опасности. Но периодически коронавирус переходит межвидовые барьеры. Это случается раз в девять или 10 лет. Ухань оказалась тем местом, где есть естественные природные очаги.Коронавирус — это не новая инфекция. Мы знаем, что она свирепствовала в 12 веке в России — но тогда не было возможности диагностики и болезнь все называли "моровое поветрие".Кто создает вирусыЕсли вернуться к коронавирусу, который причинил нам много вреда, невозможно доказать, что он был рукотворным. Хотя Конгресс США после двухлетнего расследования и заявил, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение, это заявление юридически ничтожно, так как Соединенные Штаты хоть и ратифицировали Конвенцию по биологическому оружию, но отказались принять протокол, предусматривающий механизмы взаимного контроля. Это говорит об отсутствии инструмента мониторинга. Кроме того, это привело к тому, что США закрыли, в том числе от России, свои наступательные военно-биологические программы.В Ухане активно работает китайский военный институт. Есть также военный институт, который взаимодействует с американскими специалистами высокого уровня, изучающими коронавирус. Нам известно о биолабораториях США, которые построили в Казахстане и в Грузии. Там работают военные медики. По существу — это военные базы, другого названия у них нет.Сейчас уже никто не говорит о биологической войне. Забрасывать вирусы, к примеру, ракетой — это смешно. А вот биологический терроризм и скрытое применение вирусов — вполне реальны. Ясно, что военные микробиологи США в своих лабораториях не думают о том, как создать детскую вакцину, у них другие задачи. Есть все основания полагать, что Минобороны США создает боевые биологические рецептуры. Потому мы настойчиво требуем от Вашингтона принятия протокола о механизмах взаимного контроля над биологическим оружием. Но даже если допустить, что американцы создали COVID-19, то с точки зрения военной, никакого смысла в этом не было. Более того, американская нация пострадала от коронавируса больше других. В США более 100 млн человек переболело этой инфекцией и один миллион умер за период пандемии.Пандемия ковида завершилась, и за последние три года вирус мутировал до последней стадии — до Омикрона, и это тоже признак того, что произошла естественная эпидемия.Эпидемия как стимул для развитияМы помним, как в начале пандемии, когда болезнь протекала в тяжелой форме, на первых штаммах, которые преодолели межвидовой барьер, закрывались целые больницы. Там лечили людей, которым действительно было плохо, они тяжело болели, были изолированы и, с точки зрения эпидемии, не играли большую роль. Но были те, кто болел бессимптомно или в легкой форме. Как раз эти люди для нас являлись самыми опасными. Потому, что человек даже не знает, что у него есть вирус. Он ходит на работу, ездит в метро, он интенсивно заражает близких.Потому надо быть ответственным к своему здоровью. Если плохо себя почувствовал — не геройствовать, не бежать куда-то в гости, на мероприятия, а еще хуже — на работу. Необходимо взять больничный. Потому, что переносить и грипп, и ковид на ногах — это очень опасно. Необходимо нормально питаться, потреблять витамины, одеваться по погоде. Тем, у кого есть хронические заболевания, особенно старшему поколению, нужно носить медицинские маски. Ничего в этом нет зазорного, наоборот, это показатель культуры и цивилизованного отношения к собственному здоровью.Любая эпидемия, несмотря на всю свою опасность, является серьезным стимулом эволюции человека. Благодаря эпидемиям, мы научились делать вакцину. Сегодня от нас ушли такие болезни, как корь и полиомиелит. Мы уже 20 лет делаем эффективные от гриппа вакцины. Мы сегодня работаем над новыми вакцинами и прогнозируем, какие штаммы могут для нас представлять в перспективе опасность. Есть список порядка 30 вирусов и микробов, которые являются кандидатами для возможного возникновения пандемии.Когда ждать новую эпидемиюВ России в настоящий момент спокойная эпидемиологическая ситуациям. Ни в одном субъекте РФ не отмечен существенный подъем заболеваемости гриппом или ОРВИ. Это обусловлено тем, что Минздрав обеспечил 70 млн граждан вакциной, среди них 17 млн школьников.Дети разошлись на каникулы и первую декаду 2025 года будут находиться в школах — это не даст подъема заболеваемости. Болеть мы начнем после того, когда дети снова сядут за парты и тогда в разных регионах начнется подъем заболеваемости гриппом. Если рассматривать эпидемию на графике, как правило, когда начинается подъем заболеваемости, а это недели две-три, он идет вверх, потом образуется плато, еще через три-четыре недели начинается спуск.Нас ждут новогодние выходные дни. Они всегда проходят с повышенной нагрузкой для врачей скорой помощи. Это и пьяные драки, и ожоги от петард, это переедание. Главный виновник всех неприятностей, конечно же, алкоголь. Сегодня в нашей стране зафиксировано 10 литров потребления спиртного на одного человека, а это угроза для генофонда нации.Давайте будем ответственно относиться к своему здоровью. Поздравляю вас с Новым годом!

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