Мозоли, деформация стопы и не только: названы опасности для здоровья тесной обуви
Тесная обувь вредит нашему здоровью несколькими способами.
Деформация стопы. Такие изменения включают вальгусную деформацию большого пальца, молоткообразную деформацию пальцев и плоскостопие.
Проблемы с кровообращением. Из-за постоянного сдавливания вы можете страдать от отёков. Ноги будут неметь, могут возникать судороги. Из-за тесной обуви также значительно повышается риск развития варикозного расширения вен.
Повреждение ногтей и кожи. Это вросшие ногти, грибок ногтей, натоптыши и мозоли.
Боль в спине и суставах. Деформация стопы из-за тесной обуви приводит к неправильному распределению нагрузки на позвоночник, колени, тазобедренные суставы. Мышечное напряжение может вызвать и головную боль.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий