Мозоли, деформация стопы и не только: названы опасности для здоровья тесной обуви

Часто стопа деформируется именно из-за тесной обуви. Причём развивается это всё постепенно. На ранних стадиях предотвратить изменения можно при помощи правильно подобранных ботинок, кроссовок или туфель.Тесная обувь вредит нашему здоровью несколькими способами.Деформация стопы. Такие изменения включают вальгусную деформацию большого пальца, молоткообразную деформацию пальцев и плоскостопие.Проблемы с кровообращением. Из-за постоянного сдавливания вы можете страдать от отёков. Ноги будут неметь, могут возникать судороги. Из-за тесной обуви также значительно повышается риск развития варикозного расширения вен.Повреждение ногтей и кожи. Это вросшие ногти, грибок ногтей, натоптыши и мозоли.Боль в спине и суставах. Деформация стопы из-за тесной обуви приводит к неправильному распределению нагрузки на позвоночник, колени, тазобедренные суставы. Мышечное напряжение может вызвать и головную боль.

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