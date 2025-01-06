Врач назвал 14 признаков избытка сахара в организме

Избыточное потребление сахара может крайне негативно сказаться на вашем здоровье. Дипломированный диетолог Лорен Панофф назвала 14 негативных последствий для организма.Истощение энергии и плохой сон. Сахар обеспечивает быстрый выброс глюкозы, после чего следует такой же внезапный спад. Это приводит к тому, что человек быстро становится вялым и снова чувствует тягу к еде. Высокое потребление добавленного сахара также может нарушать режим сна, повышая уровень кортизола.Кариес. Сахар может питать вредные бактерии во рту. Это вызывает эрозию эмали и увеличивает риск кариеса.Акне. Употребление слишком большого количества сахара может затруднить реакцию организма на инсулин. Со временем это способствует воспалению и выработке кожного сала, которое закупоривает поры и создаёт среду, благоприятную для развития акне.Старение кожи. Большого количества добавленного сахара может ускорить старение кожи посредством процесса, называемого гликированием. Этот процесс происходит, когда молекулы сахара прикрепляются к белкам коллагена и эластина, которые необходимы коже для поддержания эластичности и упругости.Увеличение веса и ожирение. Сладости обычно очень калорийны, что способствует набору веса.Высокое артериальное давление. Добавленный сахар также может вызывать воспаление, которое создаёт стресс для организма, повреждая кровеносные сосуды и затрудняя циркуляцию крови.Болезни сердца. Диета с высоким содержанием сахара может повысить уровень триглицеридов, типа жира в крови, связанного с сердечными заболеваниями.Жировая дистрофия печени. Когда печень перегружена избыточным жиром, жировые клетки могут накапливаться в печёночной ткани.Диабет II типа. Высокое потребление добавленного сахара приводит к увеличению веса, особенно вокруг живота, что является ключевым фактором риска резистентности к инсулину.Рак. Диеты с высоким содержанием добавленного сахара и низким содержанием основных питательных веществ могут способствовать повышению риска рака через процессы, связанные с ожирением, резистентностью к инсулину и воспалением.Депрессия. Высокое потребление добавленного сахара может привести к колебаниям уровня сахара в крови, что приводит к перепадам настроения, раздражительности и усталости, которые могут усугубить чувство депрессии.Заболевания почек. Сахар увеличивает иск развития диабета II типа — одной из основных причин заболеваний почек.Подагра. Употребление большого количества добавленного сахара может повысить уровень мочевой кислоты в крови. Это, в свою очередь, способствует образованию кристаллов в суставах, вызывая болезненные приступы подагры.Ухудшение работы мозга. Повышенный уровень воспаления и резистентность к инсулину могут повредить нейроны (нервные клетки, которые посылают и получают сигналы от вашего мозга) и нарушить когнитивные функции.

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