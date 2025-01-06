Рак атакует сам себя: учёные нашли способ заставить опухоли «самоубиться»

Американские учёные из University of North Carolina и Columbia University сделали важное открытие, которое может изменить подход к лечению онкологических заболеваний. Исследователи обнаружили, что исключение из рациона аминокислот цистеина и метионина запускает процесс саморазрушения раковых клеток.В ходе экспериментов на животных учёные сосредоточились на изучении глиобластомы — одной из самых агрессивных форм рака мозга. Диета с низким содержанием этих аминокислот провоцировала гибель опухолевых клеток и усиливала эффект химиотерапии. Это открытие также позволяет снизить дозировку токсичных препаратов, уменьшив побочные эффекты для пациентов.В настоящее время команда исследователей уже начала клинические испытания, чтобы понять, насколько этот метод эффективен для различных пациентов с глиобластомой. Однако учёные подчёркивают, что на скорые результаты рассчитывать не стоит: подобные открытия требуют множества проверок и долгосрочных исследований.Это открытие даёт надежду на более безопасные и эффективные способы борьбы с раком, где организм сможет помогать сам себе в борьбе с болезнью.

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