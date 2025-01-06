Рак атакует сам себя: учёные нашли способ заставить опухоли «самоубиться»

Американские учёные из University of North Carolina и Columbia University сделали важное открытие, которое может изменить подход к лечению онкологических заболеваний. Исследователи обнаружили, что исключение из рациона аминокислот цистеина и метионина запускает процесс саморазрушения раковых клеток.

В ходе экспериментов на животных учёные сосредоточились на изучении глиобластомы — одной из самых агрессивных форм рака мозга. Диета с низким содержанием этих аминокислот провоцировала гибель опухолевых клеток и усиливала эффект химиотерапии. Это открытие также позволяет снизить дозировку токсичных препаратов, уменьшив побочные эффекты для пациентов.

В настоящее время команда исследователей уже начала клинические испытания, чтобы понять, насколько этот метод эффективен для различных пациентов с глиобластомой. Однако учёные подчёркивают, что на скорые результаты рассчитывать не стоит: подобные открытия требуют множества проверок и долгосрочных исследований.

Это открытие даёт надежду на более безопасные и эффективные способы борьбы с раком, где организм сможет помогать сам себе в борьбе с болезнью.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте

Добавил validol в категорию Онкология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь