«Лучше не пейте»: Онищенко о критической дозе алкоголя

Безопасной дозы алкоголя не существует, заявил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, определить, какое количество алкоголя может нанести критический ущерб организму, невозможно, так как каждый организм индивидуален.У каждого свои особенности. Чувствительность к алкоголю тоже разная. Откажитесь от этого, лучше не пейте, — посоветовал он.Ранее сообщалось, что дорогие красные вина вызывают самое сильное похмелье. В этом напитке содержится очень большое количество кверцетина, которое препятствует расщеплению алкоголя в организме.Нарколог Азат Асадуллин считает, что при похмелье важно восстановить водно-солевой баланс в организме. Он порекомендовал пить кисломолочные продукты, такие как кефир, йогурт, айран или тан. В них содержатся полезные витамины, минералы, аминокислоты и бактерии, которые помогут вывести токсины.Психиатр-нарколог и президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев советует устроить легкую прогулку, чтобы ускорить процесс выведения продуктов распада алкоголя из организма после новогоднего застолья. По его словам, такая активность поможет улучшить кровообращение и ускорить метаболизм. Вместе с этим Исаев призвал отказаться от похода в баню.

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