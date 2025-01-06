«Лучше не пейте»: Онищенко о критической дозе алкоголя
У каждого свои особенности. Чувствительность к алкоголю тоже разная. Откажитесь от этого, лучше не пейте, — посоветовал он.
Ранее сообщалось, что дорогие красные вина вызывают самое сильное похмелье. В этом напитке содержится очень большое количество кверцетина, которое препятствует расщеплению алкоголя в организме.
Нарколог Азат Асадуллин считает, что при похмелье важно восстановить водно-солевой баланс в организме. Он порекомендовал пить кисломолочные продукты, такие как кефир, йогурт, айран или тан. В них содержатся полезные витамины, минералы, аминокислоты и бактерии, которые помогут вывести токсины.
Психиатр-нарколог и президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев советует устроить легкую прогулку, чтобы ускорить процесс выведения продуктов распада алкоголя из организма после новогоднего застолья. По его словам, такая активность поможет улучшить кровообращение и ускорить метаболизм. Вместе с этим Исаев призвал отказаться от похода в баню.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий