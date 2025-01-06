JNНА: в пожилом возрасте на завтрак нужно потреблять 20-30% суточных калорий
В исследовании приняли участие 383 человека в возрасте от 55 до 75 лет. В течение 24 и 36 месяцев они вели дневники питания, фиксируя состав и калорийность своих завтраков. Ученые проанализировали связь между этими данными и изменениями индекса массы тела (ИМТ), уровня холестерина, триглицеридов и функций почек.
Основное внимание было уделено влиянию количества калорий и качества продуктов, потребляемых на завтрак, на общее состояние здоровья.
Оказалось, что участники, которые потребляли менее 20% или более 30% своих суточных калорий за завтраком, чаще сталкивались с увеличением окружности талии и повышением индекса массы тела. Чрезмерное количество калорий (свыше 30%) также приводило к росту уровня триглицеридов и снижению «хорошего» холестерина (ЛПВП). Кроме того, плохое качество завтраков, например, с избытком сахара и жиров, ассоциировалось с ухудшением функции почек и повышением рисков метаболических нарушений.
Сбалансированный завтрак, богатый белками, полезными углеводами и микроэлементами, способствовал поддержанию здорового веса, нормализации уровня холестерина и эффективной работе мочевыделительной системы.
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