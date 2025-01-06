Опух и болит: какие могут быть проблемы при вросшем ногте, объяснила эксперт Чудакова

Когда край ногтя врастает в мягкие ткани, не заметить это сложно. И хотя значительно чаще вросшие ногти беспокоят на ногах, случается эта неприятность и с руками. Подробнее о проблеме рассказывает эксперт.Как понять, что у вас вросший ноготь? Почему возникает эта проблема и как ее решать? Подробности рассказала Галина Чудакова — мастер маникюра студии «Pro красоту».Маленький ноготь — большая проблемаВросший ноготь — это распространенная проблема, которая может вызвать значительный дискомфорт и даже серьезные осложнения, если ее не лечить. В основе — глубоко лежащая в ложе ногтевая пластина, обычно с загнутыми внутрь краями ногтя.Передние уголки ногтевой пластины обычно не могут свободно расти и упираются в ткань ногтевого валика. Это приводит к воспалению, боли и иногда к инфекциям. Вросшие ногти чаще всего встречаются на больших пальцах ног, но могут возникать и на других пальцах. В работе мастера часто сталкиваются с такими случаями.ПричиныКороткая или неправильная стрижка ногтей может привести к их врастанию. Ногти следует обрезать по прямой линии, избегая излишнего закругления краев.Слишком тесная или узкая в области пальцев обувь может создавать давление на ногти и способствовать их врастанию. Более того, даже тесные носки или колготки могут способствовать этой патологии.Удары или травмы пальцев могут повредить ногти и привести к их неправильному росту. Провокатором может стать изменение твердости и структуры ногтевой пластины.Некоторые состояния, такие как грибковые инфекции или диабет, гормональные перестройки организма, генетическая предрасположенность могут увеличивать риск возникновения вросших ногтей.Неправильная позиция стопы или пальцев (например, при вальгусе).Как понять, что у вас вросший ноготьСимптомы вросшего ногтя на любых пальцах ног схожи.Боль и дискомфорт в области пораженного ногтя.Покраснение и отек кожи вокруг ногтя.Наличие гноя или выделений из области воспаления.Увеличение температуры кожи вокруг ногтя.Опасность этой патологии в том, что вросший ноготь может привести к хроническим болям, а также вызвать более серьезные проблемы, включая инфекции и абсцессы. Если проблему совсем запустить, может дойти и до ампутации пальца. Но ситуации можно избежать, вовремя обратившись к специалисту-подологу, который скорректирует лечение и при необходимости направит к врачу.Лечение вросшего ногтяКоррекция зависит от степени тяжести состояния. На начальных стадиях можно использовать консервативные методы.Теплые ванночки. Применение теплых ванночек с солью, шалфеем, чабрецом, ромашкой может помочь уменьшить воспаление и облегчить боль.Использование антибактериальных мазей. Нанесение мазей может помочь предотвратить инфекцию.Правильная стрижка ногтей поможет предотвратить дальнейшее врастание. Очень часто люди дома обрезают ногти слишком коротко, срезая углы. Этого делать нельзя. Ноготь обрезается ровно, без закруглений, не оставляя острых углов. Если не получается, лучше обратиться к мастеру педикюра.Ношение удобной обуви с достаточным пространством для пальцев поможет снизить давление на ногти. Важно выбирать обувь в размер, не слишком свободную и не тесную.Если консервативные методы не помогают, может потребоваться медицинское вмешательство или помощь подолога.Медицинские процедурыВрач может удалить часть вросшего ногтя, чтобы облегчить симптомы. В более тяжелых случаях может потребоваться удаление всего ногтя или его матрикса, чтобы предотвратить повторное врастание.Могут потребоваться антибиотики. Если присутствует инфекция, врач может назначить антибиотики для ее лечения. Часто проводится установка корректирующих скоб и пластин, которые подберет подолог.Для профилактики вросших ногтей необходимо правильно стричь ногти, носить удобную обувь и носки по размеру, уделять внимание состоянию ногтей. При первых признаках проблемы лучше обратиться к специалисту. Чем раньше начнете действовать, тем быстрее избавитесь от проблемы.На руках тоже бываетНа руках вросший ноготь встречается гораздо реже и обычно провоцируется аналогичными причинами: травмы (например, удар), неправильное обрезание ногтей, длительное воздействие агрессивных веществ, редко — заболевания, влияющие на рост ногтей. Однако на пальцах рук из-за меньшей нагрузки и большей свободы вероятность развития вросшего ногтя значительно ниже. Кроме того, пальцы рук часто более подвижны, что может препятствовать постоянному давлению на ноготь.Разница симптомов прежде всего заключается в степени выраженности. Из-за большей нагрузки на ноги воспаление и боль там обычно более интенсивны. На руках вросший ноготь может протекать практически бессимптомно, за исключением незначительного дискомфорта и покраснения.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки