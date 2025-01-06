AdvSci: найдены пептиды, защищающие от возрастной потери зрения

Ученые из Корейского института науки и технологий (KIST) создали глазные капли на основе пептидов (строительного материала белков) для борьбы с возрастной макулярной дегенерацией — основной причиной потери зрения у людей старше 65 лет.Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) характеризуется аномальными изменениями в макуле (центральной части сетчатки), приводящими к снижению зрения и искажению предметов. Заболевание делится на влажную и сухую формы.Сухая форма ВМД составляет 90% всех случаев заболевания. Хотя ухудшение зрения при ней обычно незначительное, примерно у 30% пациентов со временем заболевание переходит в более тяжелую влажную форму, для которой характерны кровоизлияния и отечность. На сегодняшний день единственными одобренными средствами для лечения сухой ВМД являются инъекционные препараты, которые имеют ограничения по эффективности и риски осложнений.В отличие от инъекций, новый препарат доставляется в виде глазных капель, что значительно упрощает процесс лечения. Ученые сосредоточили усилия на воспалительном сигнальном пути Toll-подобных рецепторов (TLR), которые играют ключевую роль в развитии заболевания. Создав обширную библиотеку пептидных кандидатов, ученые смогли идентифицировать несколько пептидов, способных ингибировать патологическое взаимодействие сигнальных белков TLR, тем самым защищая клетки сетчатки.В экспериментах с мышами с сухой ВМД применение пептидных капель показало хорошие результаты: у животных было замечено значительное замедление дегенерации и восстановление зрения. По мнению исследователей, разработка открывает новые перспективы для более эффективного и безопасного лечения ВМД, а также улучшения качества жизни пациентов.

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