Сомнолог Дуйкин: головные боли и раздражительность возможны при дефиците мелатонина

Именно из-за нехватки мелатонина возникает проблема бессонницы и преждевременных ночных пробуждений, отметил эксперт.Сомнолог Дмитрий Дуйкин напомнил, что мелатонин является гормоном сна, производимым головным мозгом в темное время суток. Эксперт уточнил, что мелатонин начинает синтезироваться, когда наступают сумерки. Затем его выработка растет, а к трем-четырем часам прекращается. После этого запускается производство гормона кортизол, готовящего организм к пробуждению.Дуйкин заметил, что при дефиците мелатонина ночной сон перестает давать ощущение отдыха.«Если человек чувствует усталость даже после семи-восьми часов сна, это может сигнализировать о дефиците мелатонина в организме», - уточнил эксперт.Сомнолог Дуйкин добавил, что при дефиците мелатонина также возможны головные боли, повышенная дневная сонливость и трудности с засыпанием ночью, раздражительность и когнитивные проблемы, такие как ухудшение памяти и рассеянность.«Низкий уровень мелатонина в организме нарушает циркадные ритмы. Это приводит к бессоннице, а также другим хроническим заболеваниям, например депрессии и апатии», - предупредил сомнолог.Дуйкин подчеркнул, что препараты с мелатонином для увеличения его концентрации нельзя принимать самостоятельно без согласования с врачом. В таких обстоятельствах возникает риск получить неправильную дозировку гормона.

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