Почему нельзя покусывать губы и щёки, пояснил онколог
Эксперт поясняет, что постоянное травмирование слизистой полости рта ухудшает ее микрофлору, создавая благоприятные условия для развития злокачественных новообразований. Развитие патологии идет из-за образования микроповреждений, причём, из-за постоянного травмирующего воздействия эти ранки не успевают восстанавливаться.
При заживлении тканей активно идёт деление клеток. Но когда при этом присутствуют и раздражающие факторы, то вероятность атипичных изменений с формированием опухолей заметно возрастает, — пояснил Антон Елкин.
Он напомнил о важности своевременного обращения к специалистам, если обнаружены тревожные симптомы. Особо насторожить должны появление уплотнений и длительно незаживающих язв в ротовой полости.
Чем раньше будут выявлены патологические изменения, тем больше шансов на успешную терапию. И, конечно же, надо избавляться от пагубной привычки.
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