Почему нельзя покусывать губы и щёки, пояснил онколог

Есть такая привычка у некоторых людей: прикусывать губы или щеки в моменты стресса. Казалось бы, занятие «безобидное». Но оно может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем, вплоть до онкологических заболеваний. Об этом рассказал онколог клиники «Евроонко» Антон Елкин.Эксперт поясняет, что постоянное травмирование слизистой полости рта ухудшает ее микрофлору, создавая благоприятные условия для развития злокачественных новообразований. Развитие патологии идет из-за образования микроповреждений, причём, из-за постоянного травмирующего воздействия эти ранки не успевают восстанавливаться.При заживлении тканей активно идёт деление клеток. Но когда при этом присутствуют и раздражающие факторы, то вероятность атипичных изменений с формированием опухолей заметно возрастает, — пояснил Антон Елкин.Он напомнил о важности своевременного обращения к специалистам, если обнаружены тревожные симптомы. Особо насторожить должны появление уплотнений и длительно незаживающих язв в ротовой полости.Чем раньше будут выявлены патологические изменения, тем больше шансов на успешную терапию. И, конечно же, надо избавляться от пагубной привычки.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки