Антидепрессанты, варфарин и не только: с какими препаратами опасно пить зверобой

Зверобой в качестве травяной добавки на протяжении столетий использовался как средство улучшения настроения. Даже сегодня многие прибегают к нему для борьбы с лёгкой и умеренной депрессией. Но вот с какими лекарствами он может неблагоприятно взаимодействовать.Гормональные контрацептивы. Зверобой влияет на некоторые ферменты печени, расщепляющие лекарства. При приёме вместе с контрацептивами он снижает их эффективность и повышает риск возникновения беременности. Но нет доказательств того, что эта добавка влияет на эффективность инъекционных прогестагенных контрацептивов, гормональной спирали (ВМС) и негормональных вариантов (медная спираль).Антидепрессанты. Считается, что зверобой действует подобно антидепрессантам, увеличивая уровень серотонина и норадреналина. При сочетании зверобоя с этими лекарствами может развиться серотониновый синдром. Он способен вызвать спутанность сознания, подёргивание мышц, потливость, судороги, нерегулярное сердцебиение.Противомигренозные препараты. Они действуют по принципу имитации серотонина. Из-за этого при их сочетании со зверобоем повышает риск возникновения серотонинового синдрома.Противоэпилептические препараты. Зверобой — индуктор ферментов печени. Теоретически это может снизить эффективность карбамазепина и фенитоина, повысить риск развития судорог.Варфарин. Некоторые клинические данные показывают, что зверобой индуцирует те же самые ферменты печени, которые расщепляют варфарин. В результате это лекарство может стать менее эффективным и у человека повысится риск образования тромбов.Антиретровирусные препараты. Из-за зверобоя количество этих препаратов в организме может снизиться. Это повысит вирусную нагрузку в крови инфицированного человека.Со зверобоем также могут взаимодействовать лекарства для лечения эректильной дисфункции, некоторые опиоидные анальгетики и иммунодепрессанты.

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