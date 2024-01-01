Холестерин: "плохой", "хороший", высокий

Холестерин необходим для разных процессов в нашем организме: синтеза гормонов, формирования клеточных мембран или выработки витамина D. У него существует две формы: "хороший", с липопротеинами (белками особого класса) высокой плотности (ЛПВП), и "плохой", с липопротеинами низкой плотности (ЛПНП). Рассказываем, в чем между ними разница, как высокий холестерин влияет на организм, от чего он повышается и как можно справиться с этой проблемой"Плохой" холестеринТак называемый плохой холестерин (ЛПНП) играет важную роль в организме, несмотря на свою репутацию вредного вещества. Его основная функция — транспортировка холестерина из печени к клеткам всего тела. Доставленный в клетки, он участвует в построении и поддержании клеточных мембран, обеспечивая их гибкость и защиту. Без него клетки не могли бы функционировать должным образом. Если уровень ЛПНП достаточный, организм хорошо защищен от инфекций, поскольку мембраны иммунных клеток тоже содержат холестерин. Он помогает клеткам эффективно распознавать патогены и реагировать на них. Еще холестерин необходим для выработки витамина D, который синтезируется под воздействием солнечных лучей. Витамин D важен для здоровья костей, иммунной системы и обмена кальция в организме.В чем же тогда проблема, почему холестерин называют опасным и даже вредным? Хотя ЛПНП необходимы, избыток этого типа холестерина может способствовать образованию атеросклеротических бляшек, которые со временем сужают сосуды и повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.Если должным образом не контролировать уровень "плохого" холестерина и допускать его повышение, он накапливается на стенках артерий, образуя атеросклеротические бляшки. Эти отложения постепенно сужают просвет сосудов, что затрудняет нормальный кровоток. Со временем бляшки могут увеличиваться, вызывая тромбоз вплоть до полной закупорки.Последствия, которые вызывает в организме повышенный холестерин:атеросклероз — уплотнение стенок артерий, ухудшение кровоснабжения;повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний;нарушение мозгового кровообращения, что может привести к инсультам;периферическая артериальная болезнь, которая ограничивает приток крови к конечностям.Высокий уровень холестерина может быть связан и с другими заболеваниями, такими как гипертония и диабет.По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год на сердечно-сосудистые заболевания приходится около 30% среди всех остальных причин смерти.Всегда ли хорош "хороший" холестерин?Ключевая функция "хорошего" холестерина (ЛПВП) — снижать уровень "плохого". ЛПВП захватывают избыточный холестерин из тканей и стенок сосудов и транспортируют его обратно в печень, где он перерабатывается или выводится из организма. Этот процесс называется "обратным транспортом холестерина" и является основным механизмом, снижающим риск накопления холестерина в артериях и, следовательно, образования атеросклеротических бляшек. Помимо этого, ЛПВП обладают антиоксидантными свойствами, которые помогают нейтрализовать окисление "плохого" холестерина. Окисленный, он более склонен к образованию бляшек на стенках сосудов, и антиоксидантные компоненты ЛПВП помогают снизить этот риск. Еще они предотвращают воспаление стенок сосудов и помогают поддерживать здоровье эндотелия (внутренней выстилки сосудов), улучшая его эластичность и снижая вероятность повреждений.Хотя "хороший" холестерин считают полезным для организма, существуют ситуации, когда и он не приносит пользы или может даже быть опасным.1. Дисфункциональный ЛПВПВ исследовании итальянских ученых, опубликованном в августе 2024 года, говорится о том, что защитные функции "хорошего" холестерина напрямую зависят не от его количества, а от его способности возвращать "плохой" холестерин обратно в печень. Если "хороший" холестерин из-за сбоев, вызванных окислительными процессами или генетическими мутациями, теряет способность выполнять эти функции, то его большое количество способствует развитию ишемической болезни сердца, воспалениям и атеросклерозу. В этом случае увеличение количества "хорошего" холестерина бессмысленно, лечение должно быть нацелено на то, чтобы вернуть его основные функции.2. Генетические мутацииВ случаях генетических мутаций, при которых наблюдался чрезмерно высокий уровень ЛПВП, были выявлены очень высокие риски сердечно-сосудистых заболеваний, что заставило ученых сделать предположение, что при достижении чрезмерного уровня "хорошего" холестерина риск сердечно-сосудистых заболеваний тоже увеличивается.3. Риск для женщин после менопаузыНекоторые исследования показывают, что и женщин в постменопаузе высокий уровень ЛПВП не всегда защищает от сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с тем, что ЛПВП различаются по размеру и крупные не способны выполнять защитную функцию, а их концентрация тоже ведет к заболеваниям.4. Взаимодействие с другими заболеваниямиА еще пониженный, равно как и повышенный, "хороший" холестерин увеличивает риск заражения инфекционными болезнями.Из-за чего бывает повышенный холестеринСледовательно, именно чрезмерное количество холестерина причиняет организму вред. Повышение его уровня может иметь несколько причин.1. Генетическая предрасположенностьНекоторые люди с рождения склонны к повышенному уровню холестерина из-за наследственных факторов. В этом случае сбои в обмене веществ передаются от родителей к детям, несмотря на здоровый образ жизни. Чаще всего такие пациенты нуждаются в постоянном медицинском наблюдении.2. Образ жизниСуществует множество факторов, которые могут привести к повышению уровня холестерина в крови. Одной из основных причин является неправильное питание. Продукты, богатые насыщенными жирами и трансжирами (жареная еда, фастфуд, полуфабрикаты), провоцируют повышение уровня ЛПНП. Курение и злоупотребление алкоголем также негативно влияют на липидный (жировой) баланс, то есть на набор липидов (жиров), необходимых для правильной работы систем организма и его органов.Недостаток физической активности — еще одна распространенная причина высокого уровня холестерина. Малоподвижный образ жизни приводит к замедлению метаболизма и накоплению избытка липидов в организме.3. Сопутствующие заболевания и факторы рискаПовышенный уровень холестерина может быть как причиной, так и следствием различных заболеваний, таких как ожирение, сахарный диабет и гипертония. Все эти состояния влияют на обмен веществ, вызывая изменения в липидном профиле крови. Часто эти заболевания требуют комплексного подхода к лечению.Разница при повышении холестерина у мужчин и женщинХотя высокий уровень холестерина является серьезной проблемой для здоровья как мужчин, так и женщин, существуют некоторые физиологические и гормональные различия, которые влияют на то, как этот фактор риска проявляется у представителей разных полов.1. Гормональные различияУровень холестерина у мужчин и женщин различается в зависимости от возрастных и гормональных изменений. До наступления менопаузы у женщин обычно более низкий, чем у мужчин, уровень "плохого" холестерина и более высокий уровень "хорошего" холестерина, что связано с защитным эффектом женского гормона эстрогена, при помощи которого в плазме крови и создается повышенная концентрация "хорошего" холестерина. Однако после менопаузы уровень эстрогена падает, и соотношение "плохого" и "хорошего" холестерина меняется. Концентрация "хорошего" холестерина мелкого размера от недостатка эстрогена сильно снижается. А он вынужден противостоять сразу двум врагам: "плохому" холестерину и крупному "хорошему", не способному выполнять свои функции. Так что избыток и "хорошего" холестерина увеличивает вредное воздействие на организм и становится для женщины опасным.У мужчин гормональные колебания менее выражены, и риск сердечных заболеваний у них начинает повышаться с молодого возраста, поскольку средний уровень "плохого" холестерина в крови повышается раньше, чем у женщин. Это объясняет, почему мужчины чаще сталкиваются с сердечно-сосудистыми проблемами до 50 лет.2. Различия в рисках и симптомахПовышенный уровень холестерина у женщин, особенно в период менопаузы, может проявляться иначе, чем у мужчин. У мужчин уровень "плохого" холестерина часто напрямую связан с классическими симптомами сердечно-сосудистых заболеваний, такими как боли в груди и одышка. У женщин эти симптомы могут быть менее выраженными, что затрудняет диагностику. Часто у женщин сердечные заболевания проявляются общим недомоганием, усталостью или даже болями в животе, что может вводить в заблуждение как самих пациентов, так и врачей.3. Профилактика и лечениеДля мужчин и женщин профилактические меры по снижению уровня холестерина во многом схожи: сбалансированное питание, физическая активность, контроль веса и отказ от вредных привычек. Однако, учитывая особенности женского организма, после 50 лет им особенно важно регулярно проверять липидный профиль и при необходимости корректировать диету, увеличивая потребление продуктов, которые способны снизить уровень "плохого" холестерина у женщин.Как понизить холестерин1. Коррекция питанияПравильное питание — один из ключевых методов снижения уровня холестерина. Важно сократить потребление насыщенных жиров, которые содержатся в красном мясе, сливочном масле и молочных продуктах с высоким содержанием жира. Также следует исключить из рациона трансжиры, которые содержатся в промышленной выпечке и фастфуде.Чтобы снизить уровень "плохого" холестерина, необходимо включить в рацион продукты, богатые клетчаткой и полезными жирами. Так, авокадо, оливковое масло и рыба, содержащие Омега-3, способствуют улучшению липидного профиля и снижению уровня ЛПНП.2. Физическая активность и контроль весаРегулярные физические упражнения помогают не только укрепить сердечно-сосудистую систему, но и сбалансировать холестерин. Кардиотренировки, такие как бег, плавание и ходьба, увеличивают количество ЛПВП.Еще физическая активность способствует снижению массы тела, а ожирение является одной из основных причин повышения холестерина. Поддержание нормального веса не только улучшает общее самочувствие, но и помогает избежать накопления лишнего холестерина в крови. Поэтому важно также следить за балансом калорий.4. Отказ от вредных привычекКурение и алкоголь — основные факторы, повышающие уровень ЛПНП и снижающие уровень ЛПВП. Отказ от этих привычек позволяет улучшить липидный профиль и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и вероятность образования тромбов.Медикаментозное лечение1. Когда нужно прибегать к медикаментамЕсли у пациента повышен уровень холестерина в крови и его не удается снизить с помощью изменения образа жизни, врачи могут назначить лекарственные препараты. Обычно медикаментозная терапия применяется, если высокий уровень сохраняется, несмотря на диету и физические упражнения, или если у пациента есть другие факторы риска, такие как гипертония или диабет.2. Типы лекарств, понижающих холестеринОсновные препараты для снижения уровня холестерина — это статины. Они блокируют фермент, отвечающий за синтез холестерина в печени, тем самым снижая его уровень в крови. Однако статины могут вызывать побочные эффекты, такие как мышечные боли и нарушения в работе печени.Помимо статинов, существуют и другие препараты, такие как фибраты и ингибиторы абсорбции холестерина. Эти лекарства воздействуют на разные механизмы липидного обмена и могут уменьшать синтез холестерина и способствовать уплотнению бляшек на стенках сосудов, тем самым способствуя расширению просвета. Часто назначаются в комбинации для достижения лучших результатов.Несмотря на эффективность лекарств в снижении уровня ЛПНП, важно помнить о необходимости регулярного контроля состояния здоровья. Медикаментозное лечение не должно заменять здоровый образ жизни, а лишь дополнять его.Профилактика повышения холестеринаЗдоровое питание, регулярная физическая активность и отказ от вредных привычек — три ключевых фактора, которые помогут поддерживать уровень ЛПНП в норме. Но даже при соблюдении всех рекомендаций проверка уровня холестерина должна быть регулярной, особенно для тех, кто входит в группу риска. Это помогает вовремя заметить отклонения и принять меры по снижению уровня ЛПНП до того, как он вызовет серьезные проблемы со здоровьем. Молодым людям после 20 лет рекомендуется проверять уровень липидов в крови каждые пять лет; после 45 лет анализ необходимо делать уже ежегодно. Но для людей с повышенным риском обследования могут проводиться чаще.Проблемы, связанные с высоким холестерином, актуальны для многих людей, и от его снижения зависит общее состояние здоровья. Сочетание правильного питания, физической активности, отказа от вредных привычек и, при необходимости, медикаментозного лечения — ключ к поддержанию здоровья.

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