Укрощаем вьющиеся волосы: 5 отличных натуральных средств

Помимо облегчения расчесывания кудрявых волос, эти домашние рецепты дают им дополнительные питательные вещества и помогают выглядеть намного более густыми и здоровымиБольшинство женщин, имеющих вьющиеся волосы, вынуждены использовать специальные продукты, чтобы получить идеальные локоны и надолго сохранить прическу.Хотя такие волосы позволяют множество вариантов укладки, многим трудно справиться с ними, потому что вьющиеся волосы плохо держат форму и сильно путаются.Некоторое время после мытья головы они ведет себя хорошо, но затем появляется раздражающий «электрический» эффект, из-за которого они выглядят взъерошенными.К счастью, в дополнение к традиционным кремам и шампуням, есть некоторые натуральные средства, которые помогают зафиксировать красивые кудри и придать им блеск.5 рецептов, которые вы можете приготовить самостоятельно1. Средство на основе меда и кокосового маслаУвлажняющий уход с медом и кокосовым маслом дает волосам жирные кислоты и аминокислоты, которые делают их более послушными и уменьшают сечение.Его регулярное применение уменьшает вред, вызванный химических веществами и воздействием тепла, что крайне важно для сохранения идеальных локонов.Ингредиенты:3 столовые ложки меда (75 г)2 столовые ложки кокосового масла (30 г)Приготовление:Налейте натуральный пчелиный мед в контейнер и смешайте его с кокосовым маслом до получения однородного продукта.Способ применения:Смочите волосы и нанесите средство на всю длину, от корней до кончиков.Накройте волосы шапочкой для душа и дайте средству подействовать в течение 30 минут.Прополощите как обычно и повторяйте использование по крайней мере 3 раза в неделю.2. Средство из натурального йогурта и яйцаЭти ингредиенты помогут облегчить расчесывание кудрей, так мы избежим последующего появления непокорных прядей.Его основные питательные вещества оживляют сухие волосы и помогают запечатывать кутикулы волос.Ингредиенты:1 яйцо? чашки натурального йогурта (100 g)Приготовление:Взбейте одно яйцо и смешайте его с половиной чашки простого йогурта без сахара.Способ применения:Смочите волосы, разделите их на несколько прядей и равномерно распределите маску.Оставьте на 30 — 40 минут и ополосните волосы холодной водой.Используйте это средство 2 или 3 раза в неделю, чтобы правильно увлажнять волосы.3. Авокадо и витамин Е укротят вьющиеся волосыБогатый антиоксидантами и незаменимыми жирными кислотами, авокадо является одним из лучших натуральных продуктов для оживления непослушных вьющихся волос.Его питательные вещества в сочетании с маслом витамина Е восстанавливают ваши волосы после агрессивного воздействия фена и средств для укладки, помогая расчесывать непокорные локоны.Ингредиенты:1 спелый авокадо1 капсула витамина ЕПриготовление:Снимите шкурку со спелого авокадо, измельчите его и смешайте с содержимым капсулы витамина Е.У вас должен получиться однородный крем.Способ применения:Смочите волосы и нанесите лечебное средство.Оставьте его на 30 минут и ополосните волосы.Используйте это средство 2 раза в неделю.4. Лечение из лимона и пиваИз-за высокого содержания аминокислот и антиоксидантов пиво — отличная альтернативная процедура для волос, которая помогает придать форму и блеск мятежным кудрям.Если мы добавим в него немного лимонного сока, то получим продукт, который идеально подходит для стимуляции роста и увеличения объема волос.Ингредиенты:? стакана пива (125 мл)сок одного лимонаПриготовление:Выжмите сок из лимона и разведите его в пиве.Перелейте жидкость в бутылку с распылителем, чтобы вам было легче наносить это средство.Способ применения:Распылите пиво по всей длине волос, включая кожу головы.Оставьте на 40 минут и смойте большим количеством воды.Используйте это средство каждый день.5. Алоэ вера и аргановое маслоБлагодаря высокому содержанию растительного белка, витамина Е и жирных кислот это натуральное средство является отличной альтернативой для оживления уставших волос с секущимися концами.Его увлажняющее действие идеально подходит для того, чтобы избежать эффекта электризации волос и, кроме того, оно сделает ваши волосы сильными и блестящими.Ингредиенты:6 столовых ложек геля алоэ вера (90 г)3 столовые ложки арганового масла (45 г)1 столовая ложка оливкового масла (16 г)Приготовление:Поместите гель алоэ вера в миску и смешайте его с аргановым и оливковым маслом.Способ применения:Смочите волосы и нанесите на них средство по всей длине.Дайте ему действовать в течение 30 минут и смойте.Повторяйте его использование 3 раза в неделю.Ваши локоны выглядят взъерошенными и неаккуратными? Выберите один из этих натуральных продуктов и убедитесь, что вам не нужно тратить много денег, чтобы иметь укладку своей мечты.

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