Укрощаем вьющиеся волосы: 5 отличных натуральных средств
Большинство женщин, имеющих вьющиеся волосы, вынуждены использовать специальные продукты, чтобы получить идеальные локоны и надолго сохранить прическу.
Хотя такие волосы позволяют множество вариантов укладки, многим трудно справиться с ними, потому что вьющиеся волосы плохо держат форму и сильно путаются.
Некоторое время после мытья головы они ведет себя хорошо, но затем появляется раздражающий «электрический» эффект, из-за которого они выглядят взъерошенными.
К счастью, в дополнение к традиционным кремам и шампуням, есть некоторые натуральные средства, которые помогают зафиксировать красивые кудри и придать им блеск.
5 рецептов, которые вы можете приготовить самостоятельно
1. Средство на основе меда и кокосового масла
Увлажняющий уход с медом и кокосовым маслом дает волосам жирные кислоты и аминокислоты, которые делают их более послушными и уменьшают сечение.
Его регулярное применение уменьшает вред, вызванный химических веществами и воздействием тепла, что крайне важно для сохранения идеальных локонов.
Ингредиенты:
3 столовые ложки меда (75 г)
2 столовые ложки кокосового масла (30 г)
Приготовление:
Налейте натуральный пчелиный мед в контейнер и смешайте его с кокосовым маслом до получения однородного продукта.
Способ применения:
Смочите волосы и нанесите средство на всю длину, от корней до кончиков.
Накройте волосы шапочкой для душа и дайте средству подействовать в течение 30 минут.
Прополощите как обычно и повторяйте использование по крайней мере 3 раза в неделю.
2. Средство из натурального йогурта и яйца
Эти ингредиенты помогут облегчить расчесывание кудрей, так мы избежим последующего появления непокорных прядей.
Его основные питательные вещества оживляют сухие волосы и помогают запечатывать кутикулы волос.
Ингредиенты:
1 яйцо
? чашки натурального йогурта (100 g)
Приготовление:
Взбейте одно яйцо и смешайте его с половиной чашки простого йогурта без сахара.
Способ применения:
Смочите волосы, разделите их на несколько прядей и равномерно распределите маску.
Оставьте на 30 — 40 минут и ополосните волосы холодной водой.
Используйте это средство 2 или 3 раза в неделю, чтобы правильно увлажнять волосы.
3. Авокадо и витамин Е укротят вьющиеся волосы
Богатый антиоксидантами и незаменимыми жирными кислотами, авокадо является одним из лучших натуральных продуктов для оживления непослушных вьющихся волос.
Его питательные вещества в сочетании с маслом витамина Е восстанавливают ваши волосы после агрессивного воздействия фена и средств для укладки, помогая расчесывать непокорные локоны.
Ингредиенты:
1 спелый авокадо
1 капсула витамина Е
Приготовление:
Снимите шкурку со спелого авокадо, измельчите его и смешайте с содержимым капсулы витамина Е.
У вас должен получиться однородный крем.
Способ применения:
Смочите волосы и нанесите лечебное средство.
Оставьте его на 30 минут и ополосните волосы.
Используйте это средство 2 раза в неделю.
4. Лечение из лимона и пива
Из-за высокого содержания аминокислот и антиоксидантов пиво — отличная альтернативная процедура для волос, которая помогает придать форму и блеск мятежным кудрям.
Если мы добавим в него немного лимонного сока, то получим продукт, который идеально подходит для стимуляции роста и увеличения объема волос.
Ингредиенты:
? стакана пива (125 мл)
сок одного лимона
Приготовление:
Выжмите сок из лимона и разведите его в пиве.
Перелейте жидкость в бутылку с распылителем, чтобы вам было легче наносить это средство.
Способ применения:
Распылите пиво по всей длине волос, включая кожу головы.
Оставьте на 40 минут и смойте большим количеством воды.
Используйте это средство каждый день.
5. Алоэ вера и аргановое масло
Благодаря высокому содержанию растительного белка, витамина Е и жирных кислот это натуральное средство является отличной альтернативой для оживления уставших волос с секущимися концами.
Его увлажняющее действие идеально подходит для того, чтобы избежать эффекта электризации волос и, кроме того, оно сделает ваши волосы сильными и блестящими.
Ингредиенты:
6 столовых ложек геля алоэ вера (90 г)
3 столовые ложки арганового масла (45 г)
1 столовая ложка оливкового масла (16 г)
Приготовление:
Поместите гель алоэ вера в миску и смешайте его с аргановым и оливковым маслом.
Способ применения:
Смочите волосы и нанесите на них средство по всей длине.
Дайте ему действовать в течение 30 минут и смойте.
Повторяйте его использование 3 раза в неделю.
Ваши локоны выглядят взъерошенными и неаккуратными? Выберите один из этих натуральных продуктов и убедитесь, что вам не нужно тратить много денег, чтобы иметь укладку своей мечты.
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