Nutrients: сок бузины помогает контролировать вес и улучшать обмен веществ

Исследование под руководством Университета штата Вашингтон показало, что ежедневное употребление сока бузины способствует улучшению обмена веществ, снижению уровня сахара в крови и повышению способности организма к жиросжиганию.В эксперименте приняли участие 18 взрослых с избыточным весом. В течение недели участники употребляли либо 12 унций (340 граммов) сока бузины, либо плацебо с аналогичными вкусовыми и визуальными характеристиками. Результаты исследования показали, что сок бузины значительно улучшает состав микробиома кишечника, увеличивая количество полезных бактерий и снижая уровень вредных.Кроме того, сок бузины снизил уровень глюкозы в крови в среднем на 24%, а уровень инсулина — на 9%. Эти изменения свидетельствуют об улучшении толерантности к глюкозе и способности организма перерабатывать углеводы. Также было зафиксировано увеличение окисления жиров, что указывает на повышение способности организма расщеплять жирные кислоты после приема пищи и во время физической активности.Исследователи связывают положительные эффекты с высоким содержанием в бузине антоцианов — растительных соединений, обладающих противовоспалительными, противодиабетическими и противомикробными свойствами.Ученые планируют продолжить исследования, чтобы подтвердить полученные результаты в долгосрочных клинических испытаниях и изучить дополнительные преимущества бузины для здоровья.

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