Что делать после удаления зуба мудрости — рекомендации стоматолога Янгильдина

Когда приходится удалять зуб мудрости, то это всегда стресс. Даже если врач говорит, что операция простая, все займет не больше двадцати минут. Можно ли удалить все зубы за один раз? Что делать, чтобы рана быстрее зажила? Рассказывает эксперт.У кого-то первые зубы мудрости начинают лезть уже в школе. Они причиняют дискомфорт, двигают основной зубной ряд, поэтому их приходится удалять. Бывает и так, что у человека за всю жизнь не прорежется ни одного зуба мудрости, они останутся глубоко в десне.Когда речь заходит об удалении, то становится тревожно, особенно если у зуба сложные корни, он сидит глубоко в десне или даже в кости.Нужно ли удалять зубы мудростиХирург — это фактически шахматист. Он должен просчитать все последующие действия на десяток шагов вперед, потому что нет права на ошибку«Удалять или не удалять зубы мудрости? Этот вопрос до сих пор остается спорным. С одной стороны, каждый зуб — это орган зубочелюстной системы. Человеку необходимо пережевывать пищу, разговаривать, важна и эстетика. С другой стороны, эволюция привела к тому, что челюсть человека уменьшилась и „восьмерки“ стали фактически не нужны», — говорит врач.Однако у большинства людей зубы мудрости рано или поздно начинают прорезываться — так уж генетически заложено. И все это может спровоцировать различные проблемы:смещение зубного ряда;дискомфорт во время еды;неправильный прикус;заболевания височно-нижнечелюстного сустава, в том числе щелчки и вывихи;образование десневого капюшона, когда «восьмерка» прорезывается не до конца, сверху ее накрывает десна.Зубы мудрости также могут болеть, появляется кариес или зубной камень. Некоторые растут криво, увеличивая риск проблем с зубным рядом в будущем. Если есть хоть одно показание, то зубы мудрости необходимо удалять.«Врач должен объяснить пациенту, что „восьмерки“ у него нефункциональны. То есть человек не использует зубы мудрости так, как все остальные зубы. Важно показать КТ, рассказать о всех возможных рисках», — говорит Ренат Янгильдин.Рекомендации после удаления зуба мудростиОперация позади, через какое-то время десна начинает болеть. Практически всегда появляется отек, щека опухает, а лунка кровоточит.За раной необходимо правильно ухаживать, особенно в первую неделю после удаления.Во-первых, несколько дней после операции важно соблюдать покой. Никакого спорта, активностей. Нельзя ходить в бассейны и сауны как минимум семь дней. В некоторых случаях — дольше. Все индивидуально, рекомендации должен выдать лечащий врач.Во-вторых, нельзя греть щеку или прикладывать что-то холодное, например лед. Даже если вам кажется, что так болит меньше.В-третьих, нельзя курить. Горячий дым раздражает рану и приводит к усилению боли, поэтому воздержитесь несколько суток от вредной привычки. Желательно и вовсе от нее отказаться. То же самое касается и алкоголя: спиртное может усилить боль, кровотечение, мешать быстрой регенерации.В-четвертых, необходимо исключить горячие и острые блюда, а также грубую пищу. Нагрузка на челюсть не должна быть существенной. Ешьте аккуратно, пережевывайте еду медленно, стараясь не касаться раны.Еще одно важное «нет»: нельзя активно полоскать рот после удаления зуба. Делайте все аккуратно и в щадящем режиме.«Помните, что кровяной сгусток после удаления должен быть на месте для успешного заживления раны. Активное полоскание повредит его, десна будет затягиваться дольше», — пояснил Ренат Янгильдин.Что пить после удаления зуба мудростиОдин из популярных вопросов: нужны ли антибиотики после операции, особенно если она была сложной?Каждый случай индивидуален — это самый верный подход. Антибиотики необходимо пить, только если вам их назначил врач. В противном случае они вам не нужны, говорит эксперт.Помните, что удаления зубов бывают разными. Одно дело, когда «восьмерка» прорезалась без всяких осложнений, и совсем другое, когда зуб мудрости ретированный — не до конца сформирован, лежит под десной или даже под костью. В этих случаях операции сложные, антибиотики могут назначить, чтобы предотвратить различные осложнения.Чтобы рана быстрее зажила, стоматолог может выписать антигистаминные препараты, а также порекомендовать ванночки с антисептиком. Помните, что в этот период важен грамотный уход за ротовой полостью. Чистить зубы необходимо два раза в день, также не забывайте про зубную нить и ирригатор — все как обычно. Место, где удалена «восьмерка», аккуратно обходите до полного заживления: десне нужен покой.Повысилась температура после удаления зуба мудростиПервые пару дней организм будет бросать все силы на то, чтобы рана затянулась, поэтому небольшое повышение температуры до 37-37,5 градуса — это нормально.Но если вам становится хуже, появляется озноб, а на градуснике уже 38 и больше, то стоит обратиться к врачу. Кроме того, необходима консультация специалиста, если повышенная температура сохраняется на третьи сутки после операции. Обычно это не вариант нормы, поэтому необходимо исключить возможные осложнения.Можно ли удалить сразу все зубы мудростиБывает так, что человеку необходимо удалить сразу все «восьмерки». Чисто теоретически это возможно, говорит Ренат Янгильдин. Самое главное — чтобы не было противопоказаний, а сам пациент воспринимал это спокойно, был готов к операции морально.«В современной стоматологии есть замечательная процедура — медицинская седация. Пришел, поспал 10 минут, ушел без зубов мудрости. Но важно понимать, что будет сильный отек, дискомфорт, сразу несколько ран», — говорит эксперт.Часто бывает так, что человек удаляет сначала два зуба, а потом еще два. Здесь важно учитывать первоначальное состояние, рекомендации и ваши пожелания по операции, заключил стоматолог.

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