Врач Угнивенко: теплая вода или молоко помогают справиться с изжогой без лекарств

Врач Угнивенко рассказал, что из подручных средств помогает унять изжогу, если в доме нет лекарств.Челябинский медик Максим Угнивенко назвал простые средства от изжоги, к которым можно прибегнуть при отсутствии лекарств. Врач напомнил, что в новогодние праздники изжога может возникнуть как последствие нарушенного режима питания и недостаточного употребления воды. В таких условиях повышается концентрация желудочной кислоты и увеличивается вероятность ее попадания в пищевод.Возникающая изжога сопровождается неприятным чувством жжения за грудиной, приводятся слова врача в chel.aif.ru.Угнивенко поделился способами, помогающими справиться с изжогой без лекарств, которых может не оказаться в домашней аптечке.Вот что рекомендует для этого врач.Нужно принять такое положение, при котором будет исключен заброс желудочного содержимого в пищевод, – верхняя часть тела должна оставаться приподнятой.От изжоги часто помогает теплая вода, выпитая небольшими глотками.Некоторые люди ощущают облегчение, если выпивают молоко или съедают банан.«Чтобы не возникала изжога, не следует переедать. Кроме того, не нужно ложиться сразу после еды – только спустя минимум 2–3 часа», - поделился советом врач.Также для профилактики изжоги он порекомендовал достаточно пить воды, контролировать употребление жирных, острых и маринованных блюд, больше двигаться и меньше лежать перед телевизором.Медик подчеркнул, что если на периодически возникающую изжогу начал жаловаться человек, у которого раньше не было такой проблемы, ему необходимо обратиться к специалистам и обследоваться.

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