Как на самом деле формируются новые привычки

Избавиться от старых привычек или создать новые непросто, и наступление 1 января этого не упрощает. Однако подход к формированию привычек может стать более успешным, если следовать научно обоснованным советам.Майкл Дж. Лопес, консультант и карьерный тренер, предлагает начать с малого. «Попытки изменить несколько вещей одновременно часто приводят к провалу. Я рекомендую сосредоточиться на одной цели и выделить на её достижение три месяца», — утверждает Лопес.Например, если вы хотите научиться играть на музыкальном инструменте, заниматься спортом по утрам или сократить время, проводимое перед телевизором, лучше выбрать что-то одно. Успех в этой области станет мотивацией для новых достижений.Многие представляют себе конечный результат — новую версию себя, которая уже бегает три раза в неделю или накопила приличную сумму на счету. Однако, как подчёркивает Лопес, мы часто недооцениваем трудности, связанные с изменением.«Вы испытываете разочарование, потому что делаете то, что неудобно», — объясняет он. Привычка формируется через повторение, и важно учитывать, сколько времени и усилий это потребует.Лопес рекомендует начинать с одной конкретной задачи и уделять ей всё своё внимание. Когда новая привычка войдёт в вашу жизнь, можно будет переходить к следующей цели.Итак, ключ к успеху — постепенность и терпение. Маленькие шаги ведут к большим изменениям.

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