Мужчин предупредили о неприятном побочном эффекте курения

Уролог Игорь Орлов предупредил мужчин о негативном влиянии курения на интимную сферу жизни.По словам Орлова, урологические заболевания, включая рак мочевого пузыря, часто появляются именно у курильщиков.«Канцерогены, попадающие в организм через курение, выводятся из него через мочевую систему, что повышает риск развития рака в этих органах», — объяснил он.Орлов добавил, что отказаться от никотина следует и при диагностированном заболевании, чтобы предотвратить возможные рецидивы.«Да, может быть, это уже не поможет. Может быть, уже диагноз стоит, но при этом мы должны порекомендовать, потому что мы знаем, что это — провоцирующий фактор», — подчеркнул врач, добавив, что даже при активном и успешном лечении воздействие никотина может «обнулить» результаты терапии.

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