Фактор долголетия может крыться в вашем следующем приёме пищи

Учёные из Лаборатории Джексона (JAX) раскрыли новые аспекты влияния диет на продолжительность жизни и старение.В эксперименте приняли участие почти тысяча генетически различных мышей. Выяснилось, что более низкое потребление калорий значительно увеличивает продолжительность жизни животных по сравнению с периодическим голоданием.Низкокалорийные диеты продлевают жизнь мышей независимо от уровня жира в организме или уровня сахара в крови. Удивительно, что грызуны, которые теряли меньше всего веса на такой ограничительной диете, в итоге жили дольше.В целом мыши, которые потребляли 60% от своего базового уровня калорий, жили в среднем 34 месяца, тогда как на неограниченной диете они дожили лишь до 25 месяцев.

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