Диетолог Капустина: питье воды помогает похудеть после новогодних праздников

Диетолог Капустина рассказала, как избавиться от набранного за праздники лишнего веса.Долгий период праздничных выходных дней может поспособствовать прибавке веса, так как люди в это время употребляют больше алкоголя и калорийной еды. Врач диетолог Алена Капустина поделилась рекомендациями, помогающими похудеть. В частности, с этой целью нужно пить достаточно воды, констатировала специалистка.«Пейте больше воды. Она помогает ускорить метаболизм и вывести токсины из организма», - уточнила КапустинаТакже диетолог посоветовала россиянам ограничить свои порции – в целом за день должно быть 5–6 небольших приемов пищи. Такой режим питания позволяет поддерживать стабильный уровень сахара в крови, тем самым предотвращая вспышки сильного голода и связанное с ним желание перекусить чем-нибудь вредным: шоколадкой, печеньем или выпечкой, которые ведут к быстрому увеличению веса.Что еще важно – высыпаться. Недостаток сна ведет к гормональному дисбалансу и вместе к перееданию и нарушению обмена веществ, подчеркнула Алена Капустина.Диетолог добавила: чтобы успешно сбросить лишний вес после новогодних каникул, следует увеличить свою рутинную физическую активность – в этом направлении будут полезны утренняя зарядка, дополнительные упражнения, прогулки, ходьба по лестнице, танцы и любая работа по дому, требующая некоторых физических усилий.Кроме того, нужно улучшать свою стрессоустойчивость, так как стрессовые ситуации часто вызывают обостренное желание есть что-то сладкое и мучное. Если хочется похудеть, то эти продукты в повседневном рационе должны ограничиваться по максимуму.«При серьезных проблемах с весом необходимо обратиться к специалистам и проконсультироваться», - заключила диетолог.

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