Учёные выяснили, что питание по графику помогает избавиться от усталости. Подробности исследования
Что беспокоит горожан
Многие городские жители всё чаще отмечают, что они чувствуют постоянное истощение и слабость, пишет Science Bulletin.
В связи с этим специалисты из КНР решили проанализировать, связано ли интервальное питание с хронической усталостью.
Связь между питанием по графику и переутомлением
Эксперимент показал, что циркадное питание — ограничение времени приёма пищи в течение суток — способствует смягчению мышечных и когнитивных дисфункций у мышей.
Это значит, что еда по графику помогает избавиться от напряжения в теле, говорится в статье.
Что ещё выяснили учёные
Во время исследования выяснилось, что животные, которые предрасположены к набору веса, стали более выносливыми благодаря ежедневному питанию в одно и то же время.
Также такой режим положительно отразился на метаболической гибкости грызунов — у них улучшилось физиологическое свойство, которое помогает удерживать вес в норме.
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