Учёные выяснили, что питание по графику помогает избавиться от усталости. Подробности исследования

Учёные из Китая обнаружили связь между интервальным питанием и усталостью. Сотрудники Юго-Западного госпиталя Армейского медицинского университета в Китае заявили, что всё больше горожан жалуются на переутомление. По мнению специалистов, решить эту проблему можно, если питаться каждый день в одно и то же время.Что беспокоит горожанМногие городские жители всё чаще отмечают, что они чувствуют постоянное истощение и слабость, пишет Science Bulletin.В связи с этим специалисты из КНР решили проанализировать, связано ли интервальное питание с хронической усталостью.Связь между питанием по графику и переутомлениемЭксперимент показал, что циркадное питание — ограничение времени приёма пищи в течение суток — способствует смягчению мышечных и когнитивных дисфункций у мышей.Это значит, что еда по графику помогает избавиться от напряжения в теле, говорится в статье.Что ещё выяснили учёныеВо время исследования выяснилось, что животные, которые предрасположены к набору веса, стали более выносливыми благодаря ежедневному питанию в одно и то же время.Также такой режим положительно отразился на метаболической гибкости грызунов — у них улучшилось физиологическое свойство, которое помогает удерживать вес в норме.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки