Зачем каждый день выпивать стакан молока, объяснили ученые из Оксфорда

Эксперты провели масштабное исследование, которое длилось 17 лет. Оказалось, что стакан молока может защитить от смертельно опасного заболевания.Ученые из Оксфордского университета провели исследование, которое было посвящено пищевым привычкам. В нем приняли участие более 540 тысяч женщин. Специалисты сосредоточились на рационе участниц, они учитывали, какие продукты испытуемые едят каждый день.Всего эксперты выделили 97 продуктов, включая напитки. Оказалось, что стакан молока в день может снизить риск рака кишечника на 17%. То есть те женщины, которые каждый день употребляли этот продукт, реже страдали от смертельно опасного заболевания по сравнению с теми, у кого в рационе не было молока.Прием 300 мг кальция (столько содержится в одном стакане молока) связан со снижением риска рака кишечника на 17%, при этом «немолочные» источники этого минерала, такие как обогащенное соевое молоко, оказывают аналогичный защитный эффект, пишут исследователи.«Это комплексное исследование предоставляет убедительные доказательства того, что молочные продукты могут помочь предотвратить колоректальный рак во многом благодаря содержащемуся в них кальцию», — сказала доктор Керен Папье, главный автор исследования и старший эпидемиолог по вопросам питания в Оксфордском университете.Кальций умеет связываться с желчными кислотами и свободными жирными кислотами в толстой кишке, что помогает снизить их способность вызывать рак, поясняют исследователи. При этом, если у человека есть непереносимость лактозы, он может получать этот минерал из других продуктов: рыбы, бобовых, зелени, тофу.«Несмотря на то что в исследовании принимали участие только женщины, мы уверены, что его результаты будут актуальны и для мужчин. Возраст на это тоже не влияет: кальций нужен как молодым, так и пожилым», — говорит доктор Керен Папье.Рак кишечника зачастую обнаруживают слишком поздно. В зоне риска человек любого возраста и пола. Чтобы обезопасить себя, ученые рекомендуют соблюдать следующие правила:есть как можно больше овощей, фруктов, бобовых;заниматься спортом и много двигаться;сократить красное мясо в рационе;пить больше чистой воды;вовремя проходить профилактические осмотры.Ранние симптомы рака кишечникаВот на что надо обратить внимание в первую очередь:частые запоры;кровотечение из анального канала или же кровь в кале;постоянная диарея;железодефицитная анемия в анамнезе.По словам экспертов, эти четыре основных признака обычно проявляются в период от трех месяцев до двух лет до постановки диагноза.

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