Они живут в кишечнике, печени и мышцах человека: доктор рассказал, как можно вывести глистов
В аптеках продаётся множество противопаразитарных препаратов, но их использование может быть неэффективным. Причина в том, что универсальной таблетки от всех видов паразитов сразу не существует.
«Перед началом лечения нужно проконсультироваться с врачом. Он назначит анализы для выявления конкретного вида», — обратила внимание специалист.
Виды паразитов и места их обитания
1. Гельминты:
Круглые черви — острицы, аскариды, анизакиды, трихинеллы, анкилостомы, власоглавы, стронгилоиды, анкилостомы. Чаще всего они могут обитать в кишечнике, но встречаются также в лёгких, селезёнке, печени, аппендиксе, поджелудочной железе, мышцах и даже в глазном яблоке.
Сосальщики — описторхи, клонорхи, фасциолы, шистосомы. Обычно живут в лёгких, тонком кишечнике, печени, жёлчном пузыре и его протоках.
Цепни — бычий, свиной, карликовый, лентец широкий, эхинококк, альвеококк. Подселяются в кишечник и во все крупные округло-овальные органы.
2. Простейшие:
Лямблии — паразитируют в кишечнике и могут вызывать дисбактериоз.
Амёбы — также обитают в кишечнике, провоцируют амёбную дизентерию.
Токсоплазма — не исключено нахождение в различных тканях организма, в том числе в головном мозге.
«На самом деле, паразиты могут быть во всех органах человека, поэтому важно соблюдать правила личной гигиены. При первых признаках недомогания следует обратиться к доктору и начать лечение», — подчеркнула Цуканова.
Общие признаки заражения
Боли в животе, диарея или запор;
Усталость, слабость, анемия и головные боли;
Изменение аппетита: повышенный или сниженный;
Похудение или набор веса без видимых причин;
Аллергические реакции в виде высыпаний на коже.
Некоторые паразиты могут не давать о себе знать. Например, токсоплазма не имеет симптомов и очень опасна для беременных женщин, предупредила специалист.
Народные средства от глистов
Тыквенные семечки. Содержат куркубитин, который парализует паразитов, помогая их выведению.
Горькие травы. Эффективны в борьбе с гельминтами отвары из полыни, горечавки и пижмы.
Чай с имбирём и чесноком, а также настои из лука. Все компоненты известны своими антипаразитарными свойствами.
Чем опасно самолечение
Определить вид паразита без анализов невозможно, поэтому и терапия, скорее всего, будет в этом случае неэффективна. Более того, выбранные наугад препараты могут негативно сказаться на работе печени. А если человек не полностью избавится от непрошеных гостей, это приведёт к рецидиву — стойкому гельминтозу.
«Всегда лучше обратиться к доктору перед применением любых методов лечения», — заключила врач-паразитолог.
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