Они живут в кишечнике, печени и мышцах человека: доктор рассказал, как можно вывести глистов

Паразиты могут жить в разных органах человека. Иногда заражение гельминтами обходится без симптомов, но даже при этом черви наносят урон здоровью, отбирая полезные вещества у своего хозяина. Как вывести непрошеных гостей, узнали у врача-паразитолога, терапевта, диетолога Анны Цукановой.В аптеках продаётся множество противопаразитарных препаратов, но их использование может быть неэффективным. Причина в том, что универсальной таблетки от всех видов паразитов сразу не существует.«Перед началом лечения нужно проконсультироваться с врачом. Он назначит анализы для выявления конкретного вида», — обратила внимание специалист.Виды паразитов и места их обитания1. Гельминты:Круглые черви — острицы, аскариды, анизакиды, трихинеллы, анкилостомы, власоглавы, стронгилоиды, анкилостомы. Чаще всего они могут обитать в кишечнике, но встречаются также в лёгких, селезёнке, печени, аппендиксе, поджелудочной железе, мышцах и даже в глазном яблоке.Сосальщики — описторхи, клонорхи, фасциолы, шистосомы. Обычно живут в лёгких, тонком кишечнике, печени, жёлчном пузыре и его протоках.Цепни — бычий, свиной, карликовый, лентец широкий, эхинококк, альвеококк. Подселяются в кишечник и во все крупные округло-овальные органы.2. Простейшие:Лямблии — паразитируют в кишечнике и могут вызывать дисбактериоз.Амёбы — также обитают в кишечнике, провоцируют амёбную дизентерию.Токсоплазма — не исключено нахождение в различных тканях организма, в том числе в головном мозге.«На самом деле, паразиты могут быть во всех органах человека, поэтому важно соблюдать правила личной гигиены. При первых признаках недомогания следует обратиться к доктору и начать лечение», — подчеркнула Цуканова.Общие признаки зараженияБоли в животе, диарея или запор;Усталость, слабость, анемия и головные боли;Изменение аппетита: повышенный или сниженный;Похудение или набор веса без видимых причин;Аллергические реакции в виде высыпаний на коже.Некоторые паразиты могут не давать о себе знать. Например, токсоплазма не имеет симптомов и очень опасна для беременных женщин, предупредила специалист.Народные средства от глистовТыквенные семечки. Содержат куркубитин, который парализует паразитов, помогая их выведению.Горькие травы. Эффективны в борьбе с гельминтами отвары из полыни, горечавки и пижмы.Чай с имбирём и чесноком, а также настои из лука. Все компоненты известны своими антипаразитарными свойствами.Чем опасно самолечениеОпределить вид паразита без анализов невозможно, поэтому и терапия, скорее всего, будет в этом случае неэффективна. Более того, выбранные наугад препараты могут негативно сказаться на работе печени. А если человек не полностью избавится от непрошеных гостей, это приведёт к рецидиву — стойкому гельминтозу.«Всегда лучше обратиться к доктору перед применением любых методов лечения», — заключила врач-паразитолог.

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