Нарколог Холдин назвал прием спиртного среди самых опасных способов лечения похмелья

Нарколог Холдин заявил, что в состоянии похмелья не следует употреблять спиртное, энергетики и кофе.По поводу лечения похмелья сложено немало мифов, а некоторые средства, предлагаемые для избавления от неприятного состояния, могут навредить организму. Об этом сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин.Холдин отметил, что нередко для избавления от похмелья человеку советуют немного выпить снова. Специалист подчеркнул, что прием спиртного относится к наиболее опасным способам его лечения. Врач констатировал: главное в такой ситуации – это дать организму возможность отдохнуть и восстановиться после алкогольной интоксикации.«Основное правило при похмелье — не навредить и без того ослабшему организму, который отчаянно борется с продуктами распада алкоголя. Самый лучший способ прийти в себя — отдохнуть, выспаться, пить больше воды, травяного чая, морса, прогуляться на свежем воздухе и ни в коем случае не лечить подобное подобным», - поделился Холдин.Нарколог добавил, что даже небольшая доза алкоголя, употребляемого в состоянии похмелья, увеличивает нагрузку на организм, который уже потратил много ресурсов на расщепление выпитых спиртных напитков. Кроме того, употребление первой стопки становится для многих людей толчком к дальнейшей выпивке в течение дня.«Также не стоит пить в попытках взбодриться энергетики и кофе», - посоветовал Виталий Холдин.Специалист обратил внимание, что к опасным способам лечения похмелья относится посещение бани или сауны. Он предупредил, что такое времяпровождение после выпивки способствует чрезмерной нагрузке на сердце и сосуды, повышает риск нарушений в их работе.Эксперт уточнил, что для улучшения самочувствия и восстановления тонуса при похмелье можно съесть горячий суп, теплую густую кашу, фрукты, овощи. От жирных, соленых и жареных блюд лучше воздержаться.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки