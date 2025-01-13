Названы заболевания, на которые может указывать разница в размере груди

Асимметрия молочных желез в некоторых случаях может указывать на ряд заболеваний, в том числе на рак. Об этом рассказал онколог-маммолог клиники репродукции «Линия жизни» Виктор Охотин.«Незначительная разница в размере груди — норма, так как идеальная симметрия — редкость. Однако если разница в размере становится более заметной — это повод обратиться к врачу-маммологу. Сильная асимметрия может указывать на мастит или лактостаз (у кормящих матерей), фиброаденому (доброкачественное новообразование, которое чаще поражает молодых женщин и может изменять размеры одной молочной железы), кисты, жировой некроз (очаговое омертвение жировой ткани и замещение ее рубцом), злокачественные опухоли, гормональные сбои (у подростков или женщин с эндокринными заболеваниями асимметрия может быть одним из симптомов) и гинекомастию у подростков (у девочек с избытком эстрогенов или избыточным весом может наблюдаться неравномерный рост молочных желез)», — рассказал врач.Если разница в размере груди сопровождается болезненными ощущениями, уплотнениями или изменениями кожи (например, втяжением, покраснением или отеком), важно незамедлительно обратиться к маммологу. Такие симптомы могут указывать на воспалительные процессы или другие патологии, требующие медицинского вмешательства.«В норме у подростков и девочек подобное различие зачастую обусловлено процессом полового созревания. В этот период молочные железы развиваются под влиянием гормонов, при этом их рост может происходить с разной скоростью. У взрослых женщин причины асимметрии более разнообразны и могут быть связаны с врожденными особенностями и приобретенными факторами. Например, из-за кормления грудью, беременности или перенесенных операций», – заключил врач.

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