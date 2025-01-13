Тренировки до или после завтрака: плюсы и минусы

Исследователи из University of Toronto выяснили, что у здоровых женщин уровень сахара в крови после еды меньше поднимается, если заниматься физическими упражнениями после завтрака, а не до него. Эксперимент проводился с использованием высокоинтенсивной интервальной тренировки без специального оборудования — только с упражнениями с собственным весом, такими как прыжки на месте, бурпи и «альпинист».Как отмечает одна из авторов исследования, аспирантка факультета кинезиологии и физического воспитания Алекса Говетт, чрезмерное повышение уровня глюкозы в крови после приема пищи связано с риском развития кардиометаболических заболеваний, включая диабет 2 типа.Помимо уровня сахара, ученые измеряли аппетит участниц до и после тренировки, а также в течение часа после нее. Результаты показали, что женщины, которые занимались спортом после еды, испытывали меньшее чувство голода сразу до и после тренировки, чем те, кто тренировался натощак.«Мы стали первыми, кто изучил влияние времени приема пищи на реакцию сахара в крови и восприятие аппетита у женщин, выполнявших интервальные упражнения дома», — добавила Говетт.Исследование было проведено во время пандемии COVID-19, что вынудило ученых адаптировать формат работы и изучать упражнения в домашних условиях. Это дало уникальную возможность оценить влияние тренировки на сахар в крови в условиях, близких к реальной жизни.Ученые планируют продолжить исследования, чтобы изучить долгосрочные эффекты таких тренировок, а также их влияние на женщин с риском развития диабета 2 типа.

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